Muharrem İnce, Ramazan sonrasında Kocaeli'de miting yapacak

24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak CHP’den yarışa katılan Muharrem İnce’nin Yalova mitingi kentin Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Çevre illerden de yoğun katılımın sağlandığı mitinge CHP Kocaeli Örgütü büyük ilgi gösterdi. İlçe örgütlerinin kaldırdığı otobüslerle alana gelen partililer cumhurbaşkanı adayı İnce’ye büyük destek verdi.

YOĞUN İLGİ

Kocaeli il örgütünün üyeleri, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanlarının yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP Kocaeli eski milletvekili Hikmet Erenkaya, CHP Kocaeli eski milletvekili Sefa Sirmen, milletvekili aday adaylarından Mehmet Ümit Küçükkaya, Yaprak Fidancı ve Orkun Utkubaş da ilimizden mitinge katılan isimler arasındaydı.

KOCAELİ MİTİNGİ YAKINDA

Miting öncesinde cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ilk olarak çocukluğunun geçtiği Elmalık Köyü’nü ziyaret etti. Muharrem İnce’ye miting alanına gelişinde partinin Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır ve CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay eşlik etti. Sarıbay, Kocaeli’de Ramazan Bayramı sonrası miting düzenlemek istediklerini cumhurbaşkanı adayı İnce’ye ilettiklerini belirterek, “Kendisi henüz programların oluşturulmadığını en kısa zamanda talebimizi değerlendirerek Kocaeli mitingini düzenleyeceklerini söyledi” dedi.