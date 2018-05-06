Darıca G.B. tarih yazdı!

Darıca İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Darıca Gençlerbirliği 22. dakikada Alper Tursun'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstünlükle tamamladı. Temsilcimiz 78. dakikada Halil Çelik'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. 90. dakikada Doğancan Aynacı'yla bir gol daha bulan Sarı-Yeşilliler maçtan 3-0 galip ayrıldı. Puanını 72'ye çıkaran Darıca Gençlerbirliği, takipçisi Ankara Demirspor'un 1 puan önünde şampiyon oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra büyük sevinç yaşayan Darıca Gençlerbirliği futbolcuları, bu coşkusunu taraftarıyla paylaştı. Ahmet AKAY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz