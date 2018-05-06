‘Tostladım’ İzmit’te ilk şubesini açtı

AKP Milletvekili aday adayı Hamdiye Kokoş’un oğlu Berat Gül’ün işletmeciliğini üstlendiği Tosladım İzmit Ömerağa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Sokak NMo:42/1 adresinde hizmete açıldı. Geldim, yedim, tostladım sloganı ile faaliyete geçen dükkanda közledim tost, Goralı tost, ciğer tost, kavurmalı tost, kokoş tost gibi tost çeşitlerinin yanı sıra, soğuk ve sıcak içecekler satışa sunulacak. Tostladım her damağa hitap eden lezzetleri ile 125 metrekare alan ve iki katıyla 3 personelle hizmet verecek. Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Müftüsü Yusuf Doğan, İl Sağlık eski Müdürü Mürsel Durmaz, AKP Milletvekili aday adayı Şener İnce ve çok sayıda davetli katıldı.

HELAL KAZANÇLARI OLSUN

Açılış öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu “ Güzel ve minyon bir dükkanımız kentimize hizmet için açılıyor. Gayet güzel, tostu güzel hayırlı e uğurlu olmasını diliyorum. Güzel ve kaliteli hizmet, helal kazançları olsun. Allah utandırmasın Rabbim bereket versin” şeklinde konuştu. İl Müftüsü Yusuf Doğan, Karaosmanoğlu’nun konuşmasının ardından açılış duasını yaptı. Duanın ardından dükkan, alkışlarla açıldı.

AİLEME ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Karaosmanoğlu’nun ardından konuşan İşletme sahibi Berat Gül ise “Bu günlere gelmemende bana destek olan anne ve babama çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım çünkü sevdiğim bütün insanlar burada. Sizin gibi insanların burada olması bana gerçekten gurur veriyor. Başkanıma ve aileme çok teşekkür ediyorum” dedi. Ahmet HAZER