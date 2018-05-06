BBP’de 14 aday adayı var

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için siyasi partiler aday adaylarını açıklarken Büyük Birlik Partisi’nde başta il başkanı Serhat Duyar, il kadın kolları başkanı Hilal Çevrim ve Alperen Ocakları Başkanı Baran Aslan olmak üzere 14 aday adayı resmi başvurularını gerçekleştirdi. Ayrıca 14 kişilik listede 3 kadın milletvekili aday adayı bulunuyor. Büyük Birlik Partisi’nde aday adaylığı başvuru süreci 7 Mayıs Pazartesi saat 17:00 itibariyle son bulacak.

BBP’NİN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI

Serhat Duyar, Baran Aslan, Hilal Çevrim, Fatih Aktulun, Nilgün Yüksel Yılmaz, Mustafa Demiröz, Zülfükar Şahin, Mustafa Zengin, Murat Aydın, Serkan Öztürk, İbrahim Kara, Adnan Pir, Ömer Akkaya, İnci Çalışkan

Haber: Ahmet HAZER