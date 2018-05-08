2.Lig kızlar voleybolda grup maçları sona erdi

Önceki gün 4 maç oynanması gerekirken, Yahya Kaptan MTAL, geçen hafta, daha önce oynattığı 5 sporcusunu 2.Lig’de de oynatmaya kalkınca ceza almıştı ve sahaya çıkmadı. Büyük olasılıkla, Yahya Kaptan MTAL, ligden ihraç olacak. Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan günün ilk maçında, Özel Seymen Anadolu Lisesi, Cahit Elginkan’ı 2-1 mağlup etti. Özel Seymen yarı finale çıkan ilk takım oldu. İkinci maçta ise, Şehit Özcan Kan Fen Lisesi, İzmit Lisesi’ni zorlanmadan 2-0 yendi, o da adını yarı finale yazdırdı. Üçüncü karşılaşmada Gazi Lisesi AL, Yahyakaptan MTAL maçı, Yahyakaptan’ın disiplin kuruluna sevk edilmesi nedeniyle tatil edildi. Gazi AL, maçı hükmen 2-0 kazandı. Günün son maçında ise Özel Adım MTAL ile Başöğretmen MTAL takımları karşılaştı. 4 maçta bir galibiyet elde eden Başöğretmen MTAL, Özel Adım’ı 2-1 yendi ve ilk galibiyeti alarak sevinç yaşadı. Yarı final maçları bugün Hasan Gemici spor salonunda oynanacak rakiplerini yenen takımlar finale çıkacak. Final cuma günü oynanacak. Ahmet AKAY

GÜNÜN PROGRAMI (YARI FİNAL MAÇLARI):

10.00 İZMİT KANUNİ MTAL-ÖZEL SEYMEN AL.

11.15 ŞEHİT ÖZCAN KAN FEN LİSESİ-GAZİ AL.

CAHİT ELGİNKAN AL: 1 ÖZEL SEYMEN AL: 2

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Yasin Yıldız ***, Fürkan Çetinkaya ***

CAHİT ELGİNKAN AL: Şevval Şahin ***, Zeynep Eda Mermer **, Şevval Azra Kural ***, Dilay Öner **, İlayda Boz **, Beyza Kılıç **, İrem Nur Demir ***

ÖZEL SEYMEN AL: Melisa Baymak ***, Hazal Savaş ***, Ecem Çelik ***, Nil Dila Sonkurt ***, Melek Hacialioğlu ***, Gökçe Begüm Bal ***, Ayça Semina Fırat **

SETLER: 25-22,18-25,10-15

ŞEHİT ÖZCAN KAN FL: 2 İZMİT LİSESİ: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Fürkan Çetinkaya ***, Yasin Yıldız ***

ŞEHİT ÖZCAN KAN FL: İmge Selin Paylar ***, Fatma Altıntaş ***, Ayşenur Kasap ***, Yağmur Celep ***, Beyza Gül Yönev ***, Begüm Genç **, İdil Tok **, Ahsen Konca **

İZMİT LİSESİ: Beyzanur Gülcan **, Sevdenur Karaaslan **, Berfin Telli ***, Melike İriç **, Azra Naz Eralp **, Hilal Özbay ***, Hülya Sözer **, Serra Biçer **, Zeynep Sude Yılmaz **

SETLER: 25-16,25-12

ÖZEL ADIM MTAL: 1 BAŞÖĞRETMEN MTAL: 2

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Fürkan Çetinkaya ***, Yasin Yıldız ***

ÖZEL ADIM MTAL: Neslişah Yaran ***, Melisa Mazlum ***, Selinay Koçakçı **, Şeyma Yılmaz ***, Zülfiye Sargut **, Dilara Çelik **, Dilek Evcek ***, Ceyda Çınar **

BAŞÖĞRETMEN MTAL: Selime Yıldız ***, Şevval Dinçer Funda Tütüncü ***, Meyra Akvan ***, Beyzanur Genç ***, Ayşegül Mehmetoğlu ***, Handan Eylül Boyal **, Sümeyra Atasoy **, Kübra Şahin ** Buse Balaban **, Aleyna Karagöz **, Gizem Aydoğdu **

SETLER: 23-25, 26-24, 15-17