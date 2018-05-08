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Nihat ile Büşra dünya evine girdi

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Reşit Değirmenci ve Sultan Değirmenci çiftinin yakışıklı oğulları, Kocaeli Bingöllüler Dernek Başkanı Ali Değirmenci’nin kardeşi Nihat Değirmenci, Abdurrahman Keçi ve Suphan Keçi çiftinin güzel kızları Büşra Keçi ile dünya evine girdi. Elektrik teknikeri Nihat ile Büşra çiftinin düğünleri Tanyıldız Düğün Salonunda gerçekleştirildi.

GENİŞ KATILIM OLDU

Düğünde AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başkan Vekili Zekeriya Özak, DPS İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Alparslan, Aile Konak Hastanesi İdari Direktörü Dr. Şahin Talus, çok sayıda işadamı, Kocaeli Bingöllüler Derneği yöneticileri ile aile yakınları katıldı. Nurşah ŞAHİN KÖSEOĞLU

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