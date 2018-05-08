Kavanlar’dan 220 milyonluk proje!

Kocaeli’de hayata geçirdiği nitelikli projelerle adından söz ettiren Kavanlar, Kavanya Koru ile kente yeni bir proje daha kazandırıyor. Bünyesinde; Hayal Kahvesi, Symbol Yaşam Merkezi ve beton tesisleri bulunan Kavanlar Grubu şirketlerinden KVN Yapı AŞ İzmit Çayırköy bölgesinde 220 milyon lira yatırımla hayata geçireceği Kavanya projelerinin ilk halkası Kavanya Koru’yu satışa sundu.

195.000 TL, 60 AY VADE

Kavanya projelerinin ‘Koru’ etabında 250 konut yer alırken, projenin toplamında bin 500 konut bulunacak. Kavanya Koru’da lansman dönemine özel olarak fiyatlar, projenin konumu ve donatılarına kıyasla ekonomik oranlarda tutulurken, daireler 195 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Esnek ödeme seçeneklerine sahip Kavanya Koru’da daireler; vade farksız, kefilsiz ve bankasız 60 ay taksit avantajıyla Kocaeli’ de yine ilklerin firması Kavanlar ayrıcalığıyla yatırımcılara sunuluyor.

“KAVANYA KORU’YA BAŞLADIK”

Kocaeli’de kârlı bir yatırım projesini daha hayata geçirdiklerini belirten Kavanlar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Kavan, “Bölgede bugüne dek hayata geçirdiğimiz projelerimize yatırımcılardan büyük talep geldi ve aldığımız olumlu tepkiler bizleri son derece memnun etti. Son projemizi teslim ettiğimiz günden bugüne yeni bir proje geliştirmemiz noktasında ciddi bir talep alıyorduk. Bu anlamda Kavanya Koru projemizin sürecini hızlandırarak inşa çalışmalarına başladık” dedi.

ÖZEL ESTETİK MİMARİ

Birinci sınıf kalite ve işçilikle hayata geçirilecek olan Kavanya Koru projesinin, lokasyon avantajı ile birlikte bölgesine ve yatırımcısına da her geçen gün değer kazandıracağını belirten Cengiz Kavan, “Projemiz estetik mimarisiyle de Kocaeli’de örnek teşkil edecek. Bu çalışmamızda lansman dönemine özel fırsatlarla satışlarımızı başlattık. Bulunduğumuz bölge fiyatlarına kıyasla projemizde lüksü ulaşılabilir kılıyoruz ve avantajlı fiyatlarla alıcılara sunuyoruz” dedi.

“KAVANLAR’I KOCAELİ’DEN ÇEKERSEK SIKINTI DOĞAR”

Konut grubuyla gurur duyduğunu söyleyen ve daha önce yapılan projeleri hakkında bilgiler veren Kavan, “4 sektörde faaliyet gösteriyoruz. Bunların amiral gemisi ise konut grubu. 2002 yılında mevcut iktidarımız yönetime gelmeden önce, Yahya Kaptan Mahallesi’nde biz iş yapıyorduk. Konut kredisi kavramı ortada yokken bunu biz ortaya çıkardık. Büyükşehir ve alt belediyeler başta olmak üzere, imarda inanılmaz katkımız var. 2004’te Armada’da blok boyları 30 metreyi aşamıyorduk. Çok mücadele ettik. Yaptığımız sitelerde koruma duvarı yaptığımızda, kamera koyduğumuzda, belediyeden ceza aldık” dedi.

“ARKADAŞLARIM BENDEN HEVESLİ”

Şimdi ise inanılmaz bir proje ortaya koyduklarını dile getiren Kavan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kavanya Koru inanılmaz bir proje oldu. Bina boyları harika. Demek ki katkının sonuçlarını görüyoruz. Symbol projesini 18 ay da bitirdik, bütün bölge şaşkınlıkla karşıladı. Bize 50 yıl sonrasının projesi olduğunu söylediler. Dolar bu halde olmasına rağmen kapımızda ulusal ve uluslararası marka mekan bekliyor. Konut grubu gereğini fazlasıyla yaptı. Biz çalışmaya üretmeye doymuyoruz. Çalışma arkadaşlarım benden hevesliler. Kavanlar’ın yaptığı projeleri bu şehirden çekip alırsak sıkıntı doğar” ifadelerine yer verdi.

GENİŞ VE FERAH DAİRELER

Kavanya projelerinin ilk etabı Kavanya Koru’da 250 daire yer alıyor. Modern mimarisiyle bölgeye değer kazandıran ve aile öncelikli yaşam anlayışı ile hayata geçirilen Kavanya Koru’da; 1+1, 2+1 ve 3+1 olmak üzere 50 bahçe dubleksi, 50 çatı dubleksi ve 150 standart daire yer alıyor. Geniş ve ferah kullanım alanlarının bulunduğu projede daireler, 72 metrekare ile 155 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

TÜM ULAŞIM AĞLARININ MERKEZİNDE

Estetik mimarisi, konforlu daireleri ve zengin sosyal yaşam alanlarıyla keyifli bir site hayatı sunan Kavanya Koru’da; yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları, açık spor tesisleri, süs havuzları, fitness, sauna, çocuklar ve büyükler için açık havuzlar bulunuyor. Konumlandığı bölgeye prestij kazandıracak Kavanya Koru projesi, merkezi lokasyonuyla dikkat çekiyor. İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı Kocaeli’de yükselen proje; otoyolların, köprülerin, kavşakların ve raylı sistemlerin çevrelediği bir bölgede yer alıyor. İnşa çalışmalarının devam ettiği Kavanya Koru’da teslimler 2020’de yapılacak.

PROJENİN ÖZELLİKLERİ TAŞIYICI YAPI

Yapı taşıyıcı sistemi son ‘Deprem Yönetmeliği’ne uygun konvansiyonel betonarme perde ve kolon sistemi, temel ise radye temel sistemi olacak. Betonarme imalatlarında TSE’ye uygun hazır beton ve nervürlü betonarme çeliği kullanılacak. Sondaja dayalı zemin etütleri de yaptırıldı.

DIŞ CEPHE

Dış cephede ısı yalıtımını sağlayan mantolama sistemi ve projesine uygun şekilde kaplama malzemesi uygulanacak.

İÇ DUVAR

İç duvarlar delikli tuğla veya bims blok üzeri alçı sıva veya mimari projeye göre belirlenecek alçıpan vb. malzemeden yapılacak.

ÇATI

Tüm blokların çatılarında proje ve şartnamelere uygun olarak teras çatı sistemi uygulanacak. Teras çatılarda yine proje ve şartnamelere uygun olarak ısı ve su yalıtımı yapılacak.

DOĞRAMALAR

TSE belgeli PVC profillerden imal edilmiş olacak. Tasarımları yapılırken gün ışığından maksimum faydalanmak amaçlanacak. Doğrama camlarında “ısıcam” veya muadili marka “iklim kontrollü” cam kullanılacak.

ISITMATESİSATI

Daire içi, doğalgaz yakıtlı merkezi sistemden sağlanan sıcak suyla, radyatör ile sağlanacak. Yine aynı sistemle sağlanan 24 saat kesintisiz daimi sıcak su kullanımı sağlanacak. Her bağımsız bölüm için pay ölçer sistemi ile dairelere ait kullanım miktarının dağılımı yapılacak ve fatura edilecek. Nurşah ŞAHİN KÖSEOĞLU