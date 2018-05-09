Saadet’ten ahde vefa gecesi

Saadet Partisi Mehmet Ali Paşa Mahalle Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Ahde Vefa Gecesi’ programı Mehmet Ali Paşa Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Geniş katılımın sağlandı programda 74 kişiye geçmiş yıllardan itibaren partiye olan desteklerinden dolayı teşekkür edilerek plaket takdim edildi. Mehmet Ali Paşa Düğün Salonu’nda gerçekleşen “Ahde Vefa Gecesi” programına Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, İl Başkanı Nurettin Çelik, İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün, milletvekili aday adayları, Saadet Partisi Mehmet Ali Paşa Mahalle Temsilcisi Yunus Doğanay, Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Doğan ve partililer katılım gösterdi.

MEHMET ALİ PAŞA’DA SEÇİME HAZIRIZ

Programda ilk olarak konuşan Saadet Partisi Mehmet Ali Paşa Mahalle Temsilcisi Yunus Doğanay, “Bu dava uğruna emek vermiş kıymetli büyüklerimizle beraberiz. Bu davada emeklilik yoktur. Bu takdim ettiğimiz plaketler emeklilik anlamında değil bizim gibi genç kardeşlerinize destek olmak amaçlıdır. Bilindiği üzere alınan erken seçim için 22 sandığı olan Mehmet Ali Paşa’da hazırız ve seçimi bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

VEFASIZLIK EN ÇOK BU TEŞKİLATA YAPILMIŞTIR

Ardından konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, “Vefanın ne demek olduğunu en iyi bu teşkilat bilir. Çünkü bugüne kadar vefasızlık en çok bu teşkilata yapılmıştır. Liderimizle genel başkanımızla yıllarca çalışarak sözümüz verdik. Bugünde genel başkanımıza önümüzdeki süreci yürütüp onu zirveye taşıyacak imzaları atmaya devam ediyoruz. Bu coğrafyada inançlı kardeşlerimiz hep beraberce hep sıkıntı çektik. Yüzümüz çok az güldü. Evet birileri bizim üzerimizden siyasi işgallerini gerçekleştirdiler. Ancak bugün geldiğimiz noktada her şeyin başlangıcı noktasına emin adımlarla yürüyoruz. Türkiye yeni bir döneme girecek. Artık işçisiyle, köylüsüyle, üreticisiyle, memuruyla her birimizin yüzümüzün güldüğü bir döneme girecek. Dolayısıyla geçmişte bu sorumluluğu yerine getiren ve hala bu sorumluluk çerçevesinde çalışmalarını sürdüren büyüklerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Bizde ki sevgi pazara kadar değil mezara kadardır. 24 Haziran seçimlerinin ülkemize hayırlar bereketler getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

MEHMET ALİ PAŞA AYAKTAYSA TÜRKİYE AYAKTADIR

Ardından kürsüye gelen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, “Mehmet Ali Paşa Mahallesi bizim çok büyük zaferlerimize ev sahipleri yapmıştı. Mehmet Ali Paşa milli görüşümüzün hep karargahı olmuştur. Mehmet Ali Paşa’yı iyi tanıyoruz. Böyle bir gecede ahde vefa gecesinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mehmet Ali Paşa’da bizim milli görüşün temsilcisi olan kardeşlerimiz buranın evliyasının da eşkıyasının da sahibi olmuştur. Mehmet Ali Paşa ayaktaysa Türkiye ayaktadır” ifadelerinde bulundu.

MİLLİ GÖRÜŞÜN BAYRAĞINI ZİRVEYE DİKECEĞİZ

Konuşmalarına devam eden Tongüç, “Bu programın erken seçim kararı öncesinde belli olduğunu biliyorum. Kadere bak ilk seçim çalışmasının Kocaeli’den Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nden başlatıyoruz. İnanıyoruz ki burası bir kıvılcım olacak biz gayret edecek ve milletimiz teveccüh göstererek 24 Haziran seçimlerine başarıya ulaşacağız. Onun için büyüklerimize çok iş düşmektedir. Son bir hamleyle bu çalışmalarımızı yapacağız ve neticede milli görüşün bayrağını zirveye dikeceğiz” şeklinde konuştu. Ahmet HAZER

PLAKET ALAN İSİMLER

Hilmi Kanpara, Hasan Antika, Faik Karakoç, İlyas Kaya (Merhum), Rıdvan Tetik, Ahmet Gönenç, Yaşar Doğan, Ahmet Kul, Turgut Ağacan, İsmail Venedik, Muhittin Sevil, Muzaffer Bitik, İbrahim Altunbaş, Kazım Köseoğlu, Aziz Yazıcı, Mustafa Uzun, Arif Can, Abdullah Şeker, Ahmet Temel, Musa Bina (merhum), Mürsel Kaçar, Ertan Şimşek, Ömer Birinci, Alaattin Çelik, Cevdet Gün, Adem Yalçın, Cevdet Venedik, Kamil Bıkmaz, Kadir Öztürk, Ahmet Beşir, Fahrettin Mutlu, Hasan Saka, Kadir Uras, Mehmet Antika, Rüştü Köseoğlu, Rıza Çuhadar, Necat Bakal, İbrahim Bozkurt, Mustafa Gür, Bekir Batmanlar, İdris Güneş, Faik Doğanay, Yusuf Saka, Hasan Tuna, Kazım Güneş (merhum), Harun Yılmaz, Recep Temel, Mehmet Ersöz, Kemal Akar, Fikri Uysal, Recep Gümüş, Mehmet Bitik, Fevzi Öztürk, Recep Pehlivan (merhum),Fahrettin Kul, Fatma Venedik, Ferihan Antika, Hayriye Erim, Şerife Tellioğlu, Zuhal Tuncer, Ahmet Demirhan (merhum), Ayşe Yıldızaç

MAHALLE YÖNETİMİ

Hasan Karakoç, Ali Rıza Bülbül, Ziya Çakıcı, Sebahattin Balkan, Selami Ömeroğlu, Nurettin Gülen, Eyüp Karaaslan, Mustafa Yıldızaç, Mehmet Venedik, Yaşar Türkal, Ömer Venedik