Kongre bahane dostluk şahane!

Kısa adı TÜFAD olan Türkiye Futbol Antrenörler Derneği Kocaeli Şubesi Olağan Genel Kurulu 42 Evler Mahallesi’nde yer alan Gençlik Merkezi’nde gerçekleşti. 1998’den beri başarılı ile görevini yürüten mevcut başkan Remzi Demirer güven tazeledi.

ERDOĞAN ARIKAN’A SELAM VAR

Kocaeli’nin en başarılı spor adamlarından Remzi Demirer bir kez daha ezber bozdu. 1998 yılından beri TÜFAD Kocaeli Şube başkanlığı görevini başarı ile yürüten Demirer, önceki günkü olağan genel kurulda gözleri doldurdu. Yayımlanan barkovizyonda geçmişten günümüze Kocaeli’nin efsane teknik adamları, spor adamları ve organizasyonlar izletildi. Videoda İzmitli ünlü spiker Erdoğan Arıkan’ın TRT’deki programından da alıntı yapıldı. Duygu yüklü kongre nostalji gecesine dönüştü. Kısacası kongre bahane, dostluk ise şahaneydi.

198 ÜYE İMZA ATTI

Tek listeli gerçekleşen genel kurulda 656 üyeden 198’i haziruna imza attı ve ilk oturumda çoğunluk sağlandığı için kongreye geçildi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Divan Heyeti seçildi. Kongrenin Divan Başkanlığını Avukat Kamil Sert, katiplikleri ise genç teknik adamlar Emin Erol ve Yenal Aldırmaz yaptı. Yönetim, denetim ve faaliyet raporları okunarak oy birliği ile ibra edildi.

DOSTLUKLARINIZI KAYBETMEYİN

Çalışmaları ve organizasyonları ile ezber bozan Remzi Demirer faaliyet raporlarını barkovizyon eşliğinde sundu. Dostluklara önem veren, eskileri hiçbir zaman unutmayan, birlik ve beraberlik mesajları vererek duygu dolu bir genel kurul yapılmasını sağlayan Demirer kongre sonunda uzun süre alkışlandı. Demirer konuşmasında “Dostluklarınızı kaybetmeyin, geçmişinizi unutmayın” derken, kasalarında 100 bin lira olduğunu ifade etti.

20 YILI DEVİRDİ!

Kongrede eski başkanlardan Süha Erbirsin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, KASKF Onursal Başkanı Rafet Kırgız ve KASKF Başkanı Murat Aydın yaptıkları konuşmada Demirer ve yönetimine başarı diledi.Günün sonunda tebrikleri kabul eden Demirer, yeni yönetim ile toplu halde basının karşısına geçti. Yeni yönetime Hülya Adalı, Eşref Doğmenç, Hakan Sakarya, Cevdet Saral, Mustafa Kürkan ve Engin Çetin girdi. Erdem ÖVÜÇ