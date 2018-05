Bölgenin en büyük okul projesi Kocaeli Çözüm Koleji Başiskele’de

Bölgenin en büyük okul projesi Kocaeli Çözüm Koleji önceki akşam The Ness Otel’de gerçekleştirdiği lansman ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında hizmet verecekleri müjdesini duyurdu. The Ness Otel’de gerçekleşen lansmana Çözüm Koleji Genel Müdürü Ahmet Akça, Çözüm Kolejleri Koordinatör Müdürü Sait Konyalıgil Kocaeli Çözüm Koleji kurucusu Zafer İnan, eşi Tülay İnan, Kocaeli Çözüm Koleji Okul Müdürü Kadir Kaynar, Okul Müdür Yardımcısı Selma US, Cengiz Topel Hava Üs Komutanlığı Kurmay Başkanı Deniz Kurmay Albay Lütfi Öztürk, Gölcük İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ahmet Şimşek, Ömer Kızıldağ, Yakup Alptekin, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Kent Konseyi Emekli Meclisi Başkanı Halil Atay başta olmak üzere okul müdürleri, muhtarlar ve davetliler katıldı.

BÖLGENİN EN BÜYÜK OKULU

Yayınları, öğretim kadrosu ve yılların vermiş olduğu tecrübesiyle binlerce öğrenciyi hayalindeki lise ve üniversiteye yerleştiren Çözüm Eğitim Kurumları, bölgenin en büyük okul projesi ile anaokuldan liseye eğitim verecek. Kocaeli Çözüm Koleji Okul Müdürü Kadir Kaynar, lansmana katılan tüm davetlilere teşekkür ederken, kurumun Kocaeli’ye hayırlı olmasını diledi.

ÇÖZÜM'DE BİR ÇOCUK YETİŞİR, GELECEK DEĞİŞİR

Programda konuşan Çözüm Kolejleri Koordinatör Müdürü Sait Konyalıgil,” Başiskele Yeniköy mevkiinde açılacak olan bölgenin en büyük projesi ile kurumumuzda, orta okul ve lise eğitimi verecek olup 2018-2019 eğitim öğretim yılında da eğitime start vereceğiz” dedi.‘Çözüm'de bir çocuk yetişir, gelecek değişir’ anlayışıyla eğitim verdiklerini söyleyen Konyalıgil,”Öğrencilerimizin nitelikli ve bilinçli çalışmalarını sağlamak, onları başarılı yarınlara ulaştırmak için sonuç odaklı çalışma sistemi uyguluyoruz. İyi nesiller yetiştirmeyi arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AKÇA: İLİM ANCAK ÖZGÜR ORTAMDA YETİŞİR

Taklitçi eğitim modellerinden uzak dünyaya örnek olacak bir eğitim modeli ile hizmet vereceklerini söyleyen Çözüm Koleji Genel Müdürü Ahmet Akça, “Amacımız bina dikmek değil, ilmi ve bilimi daha ileri götürecek nesiller yetiştirmek. İlim ancak özgür ortamda yetişir. Çözüm eğitim kurumları olarak , entelektüel, ahlaklı, en az 2 yabancı dil bilen, inandığı değerleri savunabileni yeniyi yorumlayabilen bireyler yetiştirmek. Eğitim bütün dünyanın sorunu ve biz bu soruna çözüm bulmak istiyoruz. Kurumumuz Kocaeli’ye hayırlı olsun” dedi.

“YAŞAMDAKİ EN DEĞERLİ VARLIK BİLGİ”

Çözüm Koleji’nin hayırlı olması dilekleriyle sözlerine başlayan Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm,”Kocaeli Türkiye’nin yükünü omuzlayan bir kent. Bu yüzden her zaman çok daha fazlasını hak ediyor. Kendine özgüveni olan, kendini yetiştiren, dünyayı tanıyan, ilmi bilim bilen, en az 1 yabancı dili çok iyi konuşabilen gençlere ihtiyacımız var. Yaşamdaki en değerli varlık bilgi. Kentimize böylesine kapsamlı bir eğitim kurumunu kazandırdığınız için teşekkür ediyorum ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Nurşah ŞAHİN KÖSEOĞLU