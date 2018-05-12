39’uncu Pişmaniye Balosu'nda hep birlikte göbek attılar

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) tarafından düzenlenen ve her yıl bol eğlenceye ve renkli görüntülere sahne olan Geleneksel Pişmaniye Balolarının 39’uncusu bu yılda muhteşem bir gece ile KYÖD Sosyal Tesislerinde kutlandı. KYÖD Başkanı Mehmet Toker’in ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen baloya CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Acurman, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım,Demokrasi Girişimi sözcüsü Bekir Yurdagül, ÇEKÜL Vakfı İl Temsilcisi Numan Gülşah ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. Gecede Pelin Bindal ve orkestrasının üst düzey performansı ile davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATACAĞIZ

Programda konuşan KYÖD Başkanı Mehmet Toker “ 2 yıllık bir sürecin sonuna geliyoruz. Görev süremizi ülkenin ve kentin yoğun gündemi nedeni ile planlanmış neredeyse hemen hemen her gün paydaşı yada ev sahipliğini yapacağımız yoğun bir etkinlikler zinciri ile 26 Mayıs’ta KYÖD’ün gelecek sürecini, yol haritasını konuşacağımız bir çalıştay ve ardından 3 Haziran’da yapacağımız genel kurulumuzla bir dönemi daha geride bırakıp yeni bir dönemi başlatacağız” dedi.

ÖNEMLİ BİR YOL ADLIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Sözlerine devam eden Toker “ 2 yıl önce hemen hemen bu günlerde bizlere sorulan projeniz nedir? Sorusunu “KYÖD”ün yeniden inşası olarak tanımlamış ve göreve talip olmuştuk. Geride bıraktığımız süreçte ayrıntılarını çalıştayda ve genel kurulumuzda konuşacağımız üzere öngördüğümüz gibi yeniden inşa sürecini sizler ve bugün aramızda bulunmayan KYÖD’ün duyarlı üyeleri ile başlattığımızı ve önemli bir yol adlığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İNANCIM TAMDIR

Hep birlikte bu gecenin tadını çıkaracağız, bu güzel geceler sizlerin varlığı ile anlamlı diyen Toker “İşte 3 Hazirandan sonrası bu sürecin devamı olarak sorunlarımızın aşılması, kurumsal gücümüzün artırılması ve kentsel yaşamdaki ilişkilerimizin bugünden çok daha ileriye taşınarak kentsel yaşamda etkin bir KYÖD’ün oluşması olarak olgunlaşma dönemine dönüşecektir. Buna adım gibi eminim. Duyarlı KYÖD üyelerine olan inancım tamdır” dedi.

HEDEFLERE ULAŞANA KADAR

Toker sözlerinin sonunda “Bu gece birlikte olmanın ve geleneksel pişmaniye şölenimizde buluşmanın tadını çıkaracağız. Sonrasında ülke ve kent gündeminde etkin biçimde yer almayı sürdürecek gelecek yol haritamızı tartışıp belirleyeceğiz. Ardından 3 Haziranda görevi sürdürecek arkadaşlarımızla dünden, bugünden daha bir fazla kenetlenerek bu yolculuğumuzu öngördüğümüz hedeflere ulaşana kadar sürdüreceğiz ” dedi. Ahmet HAZER