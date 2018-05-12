Onun için en büyük hediye "kızının iyileşmesi"

Gebze'de Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan evde yaşayan Türkan Durmuş (45) Serebral Palsi hastası kızı 21 yaşındaki Tuğçe Durmuş’un eğitimi için haftada bir gün kızını Gebze’den Başiskele’ye otobüsle götürüyor. Sabahın erken saatlerinde kızını sırtına alarak yola çıkan anne,Türkan Durmuş, yaklaşık 2 saatlik yolculuk sonrasında Başiskele ilçesinde bulunan Özel Atlantis Rehabilitasyon Merkezi’ne ulaşıyor. 75 kilometrelik yolculuk sonrasında kızının okuluna ulaşan anne, kızının tedavisi için her türlü zorluğa katlanabileceğini ifade etti. Gebze çevresinde benzer bir çok eğitim kurumu olmasına rağmen onları tercih etmeyen Türkan Durmuş, eğitim gördükleri rehabilitasyon merkezinde verilen eğitim ile birlikte at ve havuz terapisi sayesinde kızının günden güne iyiye gittiğini söyledi.

“Bütün zorlulara çocuğum olduğu için katlanıyorum”

Kızının 1 yaşından beri Serabral Palsi hastası olduğunu söyleyen anne Türkan Durmuş, “Haftada bir kez buraya geliyorum. Seanslarımı alıp gidiyorum. Gelirken 1.5 saatten fazla yol alıyorum. Benim için çok zor oluyor. Mesafe çok uzak ama buranın eğitimi diğer kurumlara göre daha güzel. Kızım burada havuz ve at terapisi alıyor. Öğretmenlerden de çok memnunum. Onun için bu kadar yolu geliyorum. Gebze’de de benzer yerler var ama onlardan memnun kalmadım. Kızımı sırtımda taşıyorum. Bu da bir anne fedakarlığı. Yapacak bir şeyim yok. Bütün zorlulara çocuğum olduğu için katlanıyorum” dedi.

“Bana mutluluğu anlat deseler, annem yaşıyor der susarım”

21 yaşındaki Tuğçe’nin annesine en büyük Anneler Günü hediyesi ise günden güne iyileşmesi. Annesini çok sevdiğini söyleyen Tuğçe Durmuş, “Annemin üstümde emeği çok fazla. Onun hakkını ödeyemem. Bütün annelerin hakkı ödenmez ama benimki bambaşka bir şey. Onu çok seviyorum. Bana mutluluğu anlat deseler, annem yaşıyor der susarım. Annem benim için yaşıyorsa ben kimse için ölemem. Annecim seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun" ifadelerini kullandı.