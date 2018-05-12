Fotoğrafçıların konuğu Hamzaoğlu oldu

Her hafta farklı bir etkinlik ile adından sıkça söz ettiren ve fotoğrafseverlerin buluşma noktası haline gelen Kocaeli Kent Konseyi Fotoğrafçılık Çalışma Grubu’nun bu haftaki konuğu "Doğu Ekspresi " gösteri ve sunumu ile Sibel Hamzaoğlu oldu. Türkiye Fotoğraf Sanarı Federasyonu ce SakaryaGüzel Snatlar Derneği üyesi olan Hamzaoğlu’nun Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi macerasında çekilen fotoğrafların yer aldığı gösteri büyük beğeni aldı. Fotoğrafçılar mütevazi insanlardır çünkü dünyanın çok büyük, kendilerinin ne kadar küçük olduklarını bilrler diyere fotoğrafa duyduğu heyecanı dile geren Hamzoğlu, Kent Konseyi üyelerine teşekkür etti. Gösterinin ardından Hamzaoğlu’na teşekkür eden fotoğrafseverler, fotoğraflar hakkında merak ettiklerini sordu.
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Yorumlar
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Şükrü Gökşar - Emeğine sağlık ..
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