Kültür Okulları'nda görkemli mezuniyet

Başiskele Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan ilimizin seçkin eğitim kurumlarından Özel Bilgili Kocaeli Kültür Okulları’nda ortaokul, temel lise ve Anadolu Lisesi mezunları için mezuniyet töreni yapıldı. Üçüncü mezunlarını veren Özel Kültür Okulları’nın Ortaokulu’ndan 84, temel liseden 102 ve Anadolu Lisesi’nden 58 olmak üzere toplam 244 öğrenci diplomalarını alarak doyasıya eğlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan mezuniyet programına kurucu Ali Aydemir, Genel Müdür İsmail Aydemir, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, Anadolu Lisesi Müdürü Murat Yağmur, Ortaokul Müdürü Çağlar Akkaş, İlkokul Müdürü Sevda Saraçoğlu, Temel Lise Müdürü Nurettin Menteşe, öğrenciler ve velileri katıldı. Ortaokul’da Muhittin Cem Ekşi, Temel Lise’de Ömer Faruk Çöpoğlu ve Anadolu Lisesi’nde Serra Şekerci okul birincileri olurken öğrencilere başarı plaketi ve hediyeleri takdim edildi.

Gönüllerince eğlendiler

Törenin ardından gençlerin çok sevdiği ünlü sanatçı Derya Uluğ’un verdiği konserde, mezun öğrenciler gönüllerince eğlendiler. Programda konuşan Temel Lise Müdürü Nurettin Menteşe, “Kültür Eğitim Kurumları olarak 3. Mezunlarımızı vermemizin mutluluğunu yaşıyoruz. Birlikte çalıştığımız süre içerisinde sizlere en güzeli, en doğruyu vermeye çalıştık. Bu güzel yolculuğun sonuna geldik. Her insanın bir değer olduğu inancı içerisinde yeteneklerinizi ortaya çıkarmaya çalıştık” dedi. Törende konuşan Anadolu Lisesi Müdürü Murat Yağmur, “Artık sıra sizde öncelikle hayal etmenizi istiyoruz. Mücadele etmekten vazgeçmeyin ancak hayat sınavdan ibaret değildir. Hayatta okul başarısından ziyade hayatta başarı olmak için elinizden geleni yapacağınızdan şüphem yok. Sözlerimi burada noktalarda tüm öğretmenlerimizi ailelere şükranlarımı sunuyoruz” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN