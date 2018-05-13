Eczacılar 179’uncu yılını kutladı

Türk Eczacıları Birliği’nin 179’uncu yıl dönümü sebebiyle Kocaeli Eczacılar Odası görkemli bir baloya imza attı. LuxorGarden Otel’de gerçekleşen baloya Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı, Türk Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu 2’inci Başkanı Sinan Usta, Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Genel Sekreteri Tülin Keçeci GüngörKocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Berra Akgül Gürkan ve kentimizde faaliyet gösteren eczacılar katılım gösterdi.

İLAÇ ALIM SÖZLEŞMESİ YAPTIK

Baloda konuşan Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı, “Eczacılık Fakültesinin kuruluşundan bu yana 179 yıl geçti. Bizde bu kuruluşun yıldönümü kutluyoruz. Pazartesi günü bizleri bugüne getiren Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak için çelenk bırakacağız. Bu hafta ilaç alım sözleşmesi gerçekleştirdik Sosyal Güvenlik Kurumu ile. Bu en güzel kazanımlarımızdan biri oldu. Kısa sürede 450 eczanenin sözleşmesini gerçekleştirdik. Sözlerimin sonuna gelmeden önce odamızın kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm meslektaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

MESLEK ODAMIZA SAHİP ÇIKALIM

Arpacı’dan sonra sözü alan Türk Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu 2’inci Başkanı Sinan Usta, “Burada eczacı bir kardeşiniz olarak bulunuyorum. 250 yıldır Eczacılık mesleği tıp biliminden ayrılmış ve farklı bir alan olarak gösterilmekte. Eczacılar değişimin, gelişimin öncüsü olmaya, vatandaşa en iyi dokunmayı bilen sağlık görevlisi oldular. 179 yıldır böyle oldu. İnsanlık olduğu sürece de devam edecek. Meslek birlikleri toplumun sigortası olmuş. Siz bu sigortayı bağlarsanız eğer başınıza neler geleceğini tahmin etmek zor olmaz. Bu toplumun sigortasının ortadan kalkmasına engel olmalıyız. Meslek odalarımıza sahip çıkmalıyız. Meslek birlikleri hayati önem taşır. O mesleği yapabilmek adına hava gibi su gibi gereklidir” şeklinde konuştu. Usta’nın konuşmasının ardından, şıklıklarıyla göz dolduran eczacıların katıldığı gecede meslek hayatında 25’inci ve 40’ıncı yılını dolduran eczacılara plaket taktim edildi. Selin BECER

25’NCİ YILINI DOLDURAN ECZACILAR

Sinan Usta, Nuran Kaman, Nergis Karabayır, Veli Karaköse, Gülsüm Selvi, Ayşe Eda Kandemir, Özgül Karaoğlan

40’NCI YILINI DOLDURAN ECZACILAR

Mehmet Gürhan Türker, Ayşe Alparslan, Ömer Faruk Sarıgöl, Füsun Demirer