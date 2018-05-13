Sarıbay, aday adaylarını uyardı

CHP Kocaeli Örgütü, Otel Asya düzenlediği basın toplantısında 27’inci Dönem Milletvekili Aday Adaylarını tanıttı. 44 milletvekili aday adayının bir araya geldiği tanıtım toplantısına yoğun katılım oldu. 24 Haziran Genel Seçimleri’ne sayılı günler kala seçim şarkılarıyla salona giren adaylar gövde gösterisiyle birlik ve beraberlik mesajları verdi. Toplantıya aday adaylarının yanı sıra CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

İLÇE BAŞKANLARI LİSTE HAZIRLADI

Toplantıda konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Bugün Anneler Günü. Tüm annelerin gününü kutluyorum. Erken seçim değil, baskın seçim ile karşı karşıya kaldık. Vakit çok kısıtlı. Perşembe günü genel merkezden gelen yazıda örgütlerimizin tüzüğümüz gereği 13 kişilik adayı belirleme yazısı geldi. İlçe başkanlarımız, ilçe örgütlerimiz liste hazırladı ve bugün sona erdi. Ben de genel merkeze listeleri teslim edeceğim” dedi.

KİMSENİN ALEYHİNE ÇALIŞMAYIN

Aday olamadığım için çok rahatım diyen Sarıbay, “Aday adayı arkadaşlarım aday olamadığı zaman kimsenin aleyhine çalışmayacağı için söz vermesi lazım. Sırasını beğenmeyenler olacak ama bu parti benim olmazsa olmazımdır demesi lazım. Herkes yere sağlam basacak ve konuştuğu lafın nereye gideceğini bilecek. Sizler aday adayısınız bu onur hepimize yeter. Bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu. Selin BECER

CHP 27’inci Dönem milletvekilliği aday adayları

Fatma Kaplan Hürriyet, Ahmet Fikret Toker, Ali Güneş, Asude Fırat Özkan, Beyhan Korkmaz, Cevdet Sezer, Coşkun Dursunoğlu, Cuma Karavar, Dursun Yaman, Ebru Küçükaydın, Ehlinaz Torun Kayabaşı, Engin Özcan, Ensar Öğüt, Ferhan Şensoy, Fethi Aras, Haydar Akar, Hülya Güreli Yolcubal, İmam Çetinkaya, İsmail Demir, İsmail Sancak, Kemal Nişancı, Kenan Üner, Mehmet Hilal Kaplan, Mehmet Tamer Solakoğlu, Mehmet Ümit Küçükkaya, Murat Erinç, Mustafa Anaç, Muhip Kanko, Müzeyyen Topçu Tan, Necat Çakır, Necati Akdeniz, Nuray Birinci, Orkun Utkubaş, Osman Anıl Acurman, Ömer Ekşi, Sait Aydın, Sezer Nilgün Aydın, Tahsin Tarhan, Tamer Aktaş, Tuğman Kayalı, Yakup Yılmaz, Yaprak Fidancı, Yeşim Akpınar, Zeynep Çiğdem Canbaz.