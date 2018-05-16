Fotoğraflarla İzmit Körfezi’nin 108 yıllık tarihi

Marmara Bölgesi'nde Marmara Denizi'nin doğu ucunda yer alan İzmit Körfezi, kuzeyinde batıdan doğuya doğru Pendik, Tuzla, Darıca, Eskihisar, Gebze, Dilovası, Hereke, Körfez ve İzmit ile çevrilidir. Güneyi ise Gölcük, Değirmendere, Halıdere, Karamürsel ve Yalovaya kadar uzanır. Deniz ulaşımına son derece müsait doğal bir liman halinde olan Körfez'de Eskihisar-Topçular arası feribot seferi düzenlenir.

DENİZİN SAKİNLİĞİ

Ayrıca Gebze - İzmir Otoyolu Projesi dahilinde Dilovası-Hersek Burnu arasına İzmit Körfez Köprüsü yapılması planlanarak körfez çevresindeki taşıt trafiğinin azaltılması ve geçiş süresinin kısaltılması amaçlanmaktadır. İzmit Körfezi 30 yıl öncesine kadar çevresinin doğal güzelliği, denizinin sakinliği ile sayfiye yeri olarak kullanılıp özellikle İstanbul ve Ankara'dan gelen yazlıkçılara ev sahipliği yaparken, sanayileşmenin başlaması ve hızla ilerlemesiyle bu özelliğini yitirmek üzeredir.

HEREKE’DE KILIÇ BALIĞI

Özellikle kilimleri ile ünlü Hereke'nin aslında 30 yıl öncesinde açıklarında bulunan Kılıç balığı ile ünlendiğini belirtmek, bu denizin zamanında ne kadar temiz olduğunu gösterecek en büyük belge. Çevresinde bulunan yüzlerce yazlık site ve villa bu durumu ayrıca destekleyen bir oluşumdur. Yapılan bir araştırmaya göre İzmit körfezini mesken tutan 121 kuş türü bulunuyor. Ama günümüze gelindiğinde, İzmit Körfezi’ni sanayi firmaları çevrelemiş… Eski yıllardan eser kalmamış…