Biz "İzmitiz" sosyal medya grubunun 25.500 üyesi var

Biz "İzmitiz" sosyal medya grubu Hüseyin Erol tarafından 2011 yılında kurulmuştur. Hüseyin Erol, 3 Kasım 2011 akşamı yaptığı paylaşımda, " Bizler, 3000 yıllık tarihi bir geçmişi olan kentin yaşayanlarıyız. Bu kentin tarihini bilmek, tarihi kişiliklerini tanımak, sorunlarına karşı duyarlı olmak ve çözüm üretmek, ortak değerler etrafında birleşmek ve buna bağlı olarak bir kent kültürü oluşturmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. İşte "Biz İzmitiz" grubu, bu amaçlar etrafında kenetlenmiş ve hedefe ulaşmak için, hemşehricilik ve kardeşlik bağlarını güçlendirerek var gücü ile çalışmayı kendine ilke edinmiştir. Bu anlamda Biz "İzmitiz", İzmit'te yaşayanların değil, İzmit'i yaşayanların ortak paylaşım platformudur" diye yazmış ve bu önemli yolculuğu başlatmıştır.

10 BİN KİŞİ ÜYELİK TALEBİNDE BULUNDU

Karşılıklı sevgi, saygı ve güvene bağlı olarak, kısa zamanda büyük yol kat eden Biz "İzmitiz" Grubu, günümüzde 25500 üyesi ve gruba katılma arzusu ile üyelik talebinde bulunan 10000 takipçisi ile kentin en büyük sosyal medya platformudur. Kentin eski fotoğrafları ile grup üyelerinin geçmiş döneme ait fotoğraflarının paylaşıldığı ve bu yolla, kent tarihinin yeniden yazıldığı Biz "İzmitiz" bu lider ve lokomotif konumu ile son yıllardaki tüm yerel ödüllerin sahibi olmuştur. Kurulduğu ilk yıldan sonra bu sanal yolculuğu yaptığı etkinlikler ile gerçeğe taşıyan ve İzmit'in tamamına yayan Biz "İzmitiz" Grubu birçok etkinliğe imza atmıştır.

BİZ İZMİTİZ GRUBUNUN BAZI ETKİNLİKLERİ:

1- Biz İzmitiz Grubu geçmiş yıllarda olduğu gibi tüm resmi törenlerde çağrı yaparak üyelerini Atatürk Anıtında toplamayı gelenek haline getirmiştir. Atatürk Anıtı önünde otopark olarak kullandırılan alanın, 25 Mayıs 2018 tarihinde bitecek olan kira sözleşmesinin yeniden uzatılmaması ve bu alanın kentin en değerli referans noktasına yakışır bir şekilde revize edilmesi için tüm girişimler yapılmaktadır.

2- 2013 yılından bu yana Kertil Buluşmalarını gerçekleştirerek geleneksel hale getirmiş, bu yıl 5. yapılacak olan etkinliklerde İzmit yaşayanlarını bir araya getirerek kaynaşmayı ve birlikteliği sağlamayı amaçlamıştır. İzmit'e ait eski lezzetlerin üyelere ikram olarak sunulduğu bu buluşmalarda, folklor ve müzik dinletilerine yer verilirken, İzmit'e ait fotoğrafların yer aldığı sergilerde beğeniye sunulmaktadır.

3- Grup üyelerinin mezun olduğu okullar arasında yer alan Yenituran İlkokulu ve Ulugazi İlkokulu'n da mezuniyet buluşmaları düzenlenmiştir. İzmit Lisesi Mezunlar Derneği (İzlider) ve İzmit Sanat Okulu Mezunlar Derneği (İzsander) Pilav günleri için üyelerine çağrılar yapmış ve katılım sağlanmıştır. Önümüzdeki dönemde de, İzmit Ortaokulu mezunlar Buluşması yapılması planlanmaktadır.

4- İzmit tarihinin en acı günlerinden biri olan 1 Mart 1958 Üsküdar Vapur Faciası törenlerine toplu katılımlar yapılmış olup, grup kurucusu Hüseyin Erol'un bu yıl kamuoyuna yaptığı çağrı ile KBB tarafından İzmit sahiline bir Üsküdar Faciası Anıtı yapılması kararlaştırılmıştır.

5- İzmit'te yaşanmış anılardan yola çıkılarak yazılan kısa öykülerin yarıştığı, "Bir Öyküm Var İzmit" adlı öykü yarışması düzenlenmiş, ve bu öykülerin yer aldığı bir kitap çıkartılması kararı alınmıştır.

6- Değerli büyüğümüz ve grup üyemiz İlker Kumral tarafından büyük bir emek verilerek hazırlanmış olan "Fotoğrafa Adanmış Bir Yaşam Fahri Seyrek " adlı kitabın tüm finansmanı Biz "İzmitiz" Grubu üyeleri tarafından karşılanarak, İzmit kültür arşivine kazandırılmıştır.

7- 15 Kasım 2017 tarihinde, tamamı grup üyelerimizden oluşan Biz "İzmitiz" Türk Müziği Korosu kurulmuş olup, koro 17 Nisan 2018 tarihinde SDKM'de ilk konserini vermiş ve haklı bir takdir kazanmıştır.

8- Biz "İzmitiz" Grubu kentte yaratmış olduğu dostluk ve güven duygusu sayesinde, hasta ve ihtiyaç sahibi hemşehrileri için çeşitli yardım kampanyaları açmış ve toplanan ayni ve nakti yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır. Grubumuz, kan ihtiyaçlarının karşılandığı bir havuz da oluşturarak, kan ihtiyacı olan hastalara kan desteğinde bulunmuş ve bulunmaya devam edecektir.

9- Vefat haberlerinin de yayınlandığı Biz "İzmitiz" grubu, bu duyuruların, en kısa zamanda tüm İzmit'e yayılmasını sağlayarak önemli bir sosyal görevi de yerine getirmektedir.

10- Biz "İzmitiz" Grubu, tüm kent sorunlarının tartışıldığı ve çözüm önerilerinin getirildiği bir çözüm masası haline gelmiş olup, çeşitli konularda farkındalık yaratarak, yaptığı anonslar ile kent halkını duyarlılığını arttırmayı görev kabul etmiştir.

Hazırlayan: Hüseyin EROL