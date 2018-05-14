İzmitliler, Kertil Tekke’de buluştu

Sosyal medya ortamında Hüseyin Erol öncülüğünde 2010 yılında kurulan ve İzmitlilerin en büyük paylaşım platformu haline Biz İzmitiz Grubu tarafından düzenlenen ve bu sene beşincisi gerçekleştirilen Kertil Tekke Buluşma programı yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi Kertil Tekke Meydan’ın gerçekleştirilen programa İzmit Belediyesi eski başkanı Erol Köse, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, eşi Nurdan Sarıbay, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, CHP İzmit İlçe Başkanı Erhan Çakar, CHP İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız, İYİ Parti Milletvekili aday adayları Ufuk Turan, Fuat Berna, Alper Bircanoğulları, çok sayıda STK temsilcisi, Biz İzmitiz Gurubu üyeleri ve İzmitler katıldı.

MEYDAN SIĞMIYORUZ

Yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşen programda ilk olarak Anneler Günü’nü kutlayarak konuşmasına başlayan Hüseyin Erol, “Bu sene beşincisini gerçekleştirdiğimiz Kertil Tekke Buluşması’nda her geçen gün sayımız artarak devam ediyor. Beş senedir programımızı Kertil Tekke Meydanı’nda gerçekleştiriyoruz. Artık buraya sığmıyoruz. Seneye bu programımızı daha büyük bir alanda gerçekleştirebiliriz” ifadelerinde bulundu.

İZMİTLİLİK BİLİNCİ

Konuşmalarının devamında İzmitlilik bilincine değinen Erol, “Ben burada baskın bir kent kültürü oluşturmayı hedefliyorum. İzmitlilik bilincini sağlamak için çalışıyoruz. İzmit’te yaşayanların %80’i nerelisin diye sorulduğunda İzmitliyim demiyor. İzmit doğmuş, İzmit’te büyümüş ve İzmit’te yaşamaya devam ediyor fakat büyüklerinin memleketinin adını veriyor. Biz kendini İzmitli sayanlarla İzmitliyim diyenlerle gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

HEP BİRLİKTE PİŞMANİYE ÇEKTİLER

Hüseyin Erol’un konuşmasının ardından sahneye ilk olarak çıkan kısa adı MAP-HOYTAG olan Mehmet Ali Paşa Halk Oyunları Ekibi katılımcılara görsel bir şölen sergiledi. Ardından Ege yöresine ait olan Zeybek gösterisi büyük alkış aldı. Son olarak Kertil Tekke Meydanı’nda hep birlikte pişmaniye çekilerek konuklara ikram edildi. Ahmet HAZER