Göğsündeki kedisiyle otostop çekip Türkiye’yi dolaşıyor

Bursalı yüksek lisans öğrencisi genç mühendis, göğsündeki çantasında bulunan ’Badem’ isimli kedisi ve sırtındaki çadırıyla Türkiye’yi şehir şehir geziyor. Ocak ayından bu yana Badem’le 14 şehir gezdiğini ve sponsor bulması halinde dünya turuna çıkmayı hedeflediğini söyleyen genç otostopçu, "Ben Badem’i gezdirmeye karar verdiğimde Rail gruplarıyla konaklamaya başlamıştık. Artık Badem beni gezdiriyor çünkü onu sevenler bizi şehirlerine davet ediyor, şehirlerinin yemeklerini ısmarlıyorlar veya gezilmesi gereken yerleri gezdiriyorlar" dedi.

Yüksek lisansını KOÜ'de yaptı

Karabük Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra Kocaeli Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan Bursalı Behnan Kuşçu (28), arkadaşlarının sayesinde 7 ay önce tanıştığı kedisiyle birlikte uyuyunca onu sahiplenmeye karar verdiğini ve ismini ’Badem’ koyduğunu söyledi. Babasının da dondurmacı olması nedeniyle, kedisinin renklerinden dolayı zaman zaman ona ’Bal badem’ dediğini aktaran Kuşçu, hayalini kurduğu gezme planına kedisinin yol arkadaşlığı yaptığını kaydetti.

Badem'i çantasında taşıyor

Otostop çekerken zorlanmamak için Badem’i taşıma kabı yerine çantada taşıdığını kaydeden Kuşçu, ocak ayından bu yana İstanbul, Bursa, İzmit, Adapazarı, Düzce, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin’i gezdiklerini, Adana’da ise Çukurova Rock Festivali’ne katıldıklarını dile getirdi. İnsanların Badem’e oldukça ilgi gösterdiğini belirten Kuşçu, “7 den 70’e herkes Badem’i seviyor. Televizyon veya sosyal medyada birçok insanın hayvan sevmediğini düşünüyoruz ama yollarda insanların gerçekten hayvanları çok sevdiğini gördüm. Her meslekten her yaş grubundan insanla tanışıyoruz. Bugüne kadar bin insanla haşır neşir olduk, hepsi Badem’i çok hoş karşıladı. Tabii ki üstünüzde ne taşırsanız o zor oluyor ama insanları mutlu etmesi yeterli. Hem de benim yol arkadaşım, o yüzden zorluklarına katlanıyoruz. Otostop sırasında bir adam sevmediği halde bunun uslu duruşu, dingin duruşundan etkilendi. Kıl tüy problemi olsa bile 120 kilometre yol gittik. Gerginliğini hissettim ama bir şey diyemedi Badem’e” diye konuştu.

Şehirlere davet ediliyor

Genç otostopçu, sosyal medyada açtığı ’Bademontheroad’ isimli profil ve Rail grupları sayesinde farklı şehirlerden insanların kendisini bulup, şehrine davet ettiğini ancak sponsor bulması halinde dünyayı dolaşmak istediğini kaydederek, “Şu an halihazırda hem mühendis hem öğrenci görünüyorum devlet kredisiyle geziyorum. Gezim bittiğinde 1 sene sonra 12 bin lira borçlu olacağım. Sponsor bulabilirse dünyayı da gezmeyi istiyoruz. Ben Badem’i gezdirmeye karar verdiğimde Rail gruplarıyla konaklamaya başlamıştık. Artık Badem beni gezdiriyor çünkü onu sevenler bizi şehirlerine davet ediyor, şehirlerinin yemeklerini ısmarlıyorlar veya gezilmesi gereken yerleri gezdiriyorlar” ifadelerini kullandı.