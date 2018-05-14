Twinkle Life tam not aldı

ERG GROUP’un geçtiğimiz yıl yapımına başladığı Twinkle Life Evleri’ndeki çalışmalarda sona geliniyor. Evler Ağustos ayında sahiplerine teslim edilecek. “Size hayalinizdeki yaşamı sunuyoruz” denilerek başlanan ve her detayın düşünüldüğü Twinkle Life Evleri’nden konut alanlar ve projeye dahil olmak isteyenler, pazar günü düzenlenen Yaza Merhaba Partisi’nde bir araya geldi. Sosyal tesislerde gerçekleştirilen programda hem örnek dairelerin tanıtımı yapıldı, hem de renkli görüntüler eşliğinde Anneler Günü kutlandı.

KONUKLARLA SOHBET ETTİLER

Kentimizin başarılı mimarlarından ERG GROUP Başkanı ve aynı zamanda Twinkle Life ortaklarından Yalçın Ergen ile Mehmet Uzuner’in de katıldığı Yaza Merhaba Partisi’nde konuklar, çalışanlar tarafından karşılandı. Havuz başında bir araya gelen konuklar, ikramlar eşliğinde sohbet etti. Anneler Günü olması nedeniyle de annelere karanfil takdim edildi. Twinkle Life Evleri’ni yakından inceleme fırsatı bulan aileler, yakın bir zamanda yapımı tamamlanacak projeye hayranlıklarını dile getirdi.

BİZZAT BİLGİ VERDİ

Aileleriyle birlikte lansman programına katılan çocuklar da palyaço ve çalan şarkılar eşliğinde keyifli bir gün geçirdi. Konuklarıyla gün boyu yakından ilgilenen Yalçın Ergen ve eşi Neşe Ergen, örnek daire tanıtımında da bizzat projenin aşamaları hakkında bilgi verdi. Satış olarak da projeye büyük bir ilginin olduğunun belirtildiği programda konuklar ve daire sahipleri örnek daire ve projenin sosyal şartlarından çok memnun kaldıklarını ifade etti.

TÜM DETAYLAR DÜŞÜNÜLDÜ

Başiskele’ye bağlı Kullar Yakacık mevkiinde 9309 m2 arazi üzerine inşa edilen Twinkle Life’ta 4 blokta toplam 48 daire bulunuyor. Projede, zemin kat daireler ve 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin dışında 200 m2’lik dublex daireler de bulunuyor. En ince detayın dahi düşünüldüğü projede, sosyal tesislerin dışında çocuk havuzu, açık yüzme havuzu, oyun alanları, yeşil alanlar ve 24 saat kamera güvenliği sistemi bulunuyor.