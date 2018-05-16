Gazeteniz KOCAELİ 44 YAŞINDA

1975 yılında kurulan gazeteniz KOCAELİ, bugün 44’yılını kutluyor… 44’üncü yılımıza özel, 48 sayfa tamamı renkli bir gazete hazırladık. 44 bin adet bastığımız gazetemizi bugün ücretsiz olarak Kocaeli’nin tamamına dağıttık. Gazeteyi dağıttığımız esnaflar, gazeteyi alan vatandaşlar, 48 sayfalık kuruluşumuza özel hazırladığımız gazetemizi çok beğendi. Sizlerin güveni ve desteğiyle nice 44 yıllara.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz