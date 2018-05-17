24’ncü Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüleri dağıtıldı

Ödül töreni programında konuşan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Ödülümüzün adını taşıyan ve henüz çevrenin konuşulmadığı 70’li yıllarda, çevre sorunlarının çözümü için yoğun çalışmaları olan kurucumuz merhum Şahabettin Bilgisu'yu, bugünü vesile ederek buradan tekrar saygıyla ve rahmetle anıyorum.Şahabettin Bilgisu’nun; “Ekonomi’de ve Ekoloji’de denge; işin sırrı bu dengede” sözünü hatırlatmak istiyorum.Bir sanayi kenti olan ilimizde sanayileşme süreci 1960-1975 yılları arasında başlamıştır.Bugün geldiğimiz noktada;Türkiye’nin en küçük 8.inci iliOdamıza kayıtlı 2600 adet firma bulunmaktadır. Bunların %10’unun üzerinde olan 274’ü yabancı sermayeli İlk 500’de 80 işletme ilk 1000’de 131 İstanbul bu rakamı 32 açıklıyor. Çünkü merkezlerin bulunduğu illeri dikkate alıyor.İmalat sanayinin % 13’ü ilimizde gerçekleşmektedir.70,6 milyar dolarlık dış ticaret (% 18,1. İhracat 23,1 milyar dolar.İthalat 47,5 milyar dolar.Tim rakamlarını dikkate almıyoruz. Çünkü TİM de merkezlere göre açıklıyor” dedi.

YOĞUN KATILIM

Programa Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammed Saraç, KSO Meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

“KOCAELİ EN İYİ ÖRNEKLERDEN BİRİSİDİR”

“Kocaeli İstanbul’dan sonra toplanan vergilerin %12,95’ini karşılayan ikinci ildir” diyen Zeytinoğlu, “ İlimiz, 2017 yılında 69 milyar 413 milyon TL vergi ödemiştir.Kişi başına vergi geliri, 36 bin 857 TL'd”ir. Böylece, Kocaeli devlete en fazla kazanç sağlayan il olmuştur. Türkiye ortalaması ise 6 bin 633 TL'dir. Tahakkuk yüzde 92,7 ile birinci sırada. Kocaeli’nde kişi başına devletin harcaması 3 bin 263 TL’dir. Özetle şehrimiz ekonomik faaliyetlerde sürekli ilk sıralarda yer almaktadır. İlimizdehızlı sanayileşme ve artan göçe bağlı olarak gelişen çarpık kentleşmenin önüne geçebilmek için 80'li yılların sonunda organize sanayi bölgelerinin kurulması çalışmaları başlatılmıştır. Bugün itibariyle az öncede belirttiğim gibi ilimizde 14 organize sanayi bölgesi ve 2 serbest bölge. Bu bakımdan Kocaeli’ni disiplinli sanayi gelişiminin en iyi örneklerindenbiri olarak gösterebiliriz” şeklinde konuştu.

“YENİLİKLERİN OLUMLU SONUÇLARI”

Zeytinoğlu sözlerini, “KSO Şabahettin Bilgisu Çevre Ödülleri Organizasyonu çevreye olan duyarlılığın bir göstergesi olduğunu düşündüğümüz buorganizasyonumuz ile her yıl firmalarımızı ödüllendiriyoruz.Türkiye’nin ilk ve tek organizasyonu olan Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüllerini 24 yıldan bu yana düzenlemekten gurur duyuyoruz.Her yıl getirdiğimiz yeniliklerle ödül organizasyonumuzun canlılığını artırıyoruz.2003 yılından itibaren KOBİ dalında da Çevre Ödülü vermeye başladık.2014 yılından itibaren sektörel bazlı bir değerlendirme yaparak, Sektörel Çevre Ödülleri de vermeye başladık.2016 yılında organizasyonumuzu tüm Türkiye’deki sanayi kuruluşlarına açtık.Bu yılda ödül organizasyonumuzun tüm Türkiye’de bilinirliğini arttırmak için tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdik.Bu yeniliklerin olumlu sonuçlarını görüyoruz.Ödül törenine bu yıl katılan firma sayısı 28 ile rekor bir sayıya ulaştı.Bu firmaların 10tanesi İstanbul, Sakarya, Düzce, Bursa, Eskişehir, Manisa, Kırıkkale veHatayillerindendir” ifadeleriyle sürdürdü.

“EN İYİLERİ SEÇMEKTE ZORLANDIK”

Bu sene organizasyona başvuran 28 işletmelerden en iyilerini seçmekte zorlandıklarını belirten KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Bu ödül organizasyonun çevresel farkındalıkların artmasına ve bilinç seviyesinin yükselmesine de hizmet ediyor olması gurur verici.Bu süreçte sevindirici olan diğer bir konu ise katılan tüm işletmelerimizin çevreye yönelik standartlarının ne kadar yüksek olduğunu görmekti. Saha ekibimiztarafından yapılan ziyaretlerde, firmalarımızın mevzuatsal zorunlulukların ötesindeçevre konusunda çok fazla çalışma ve yatırım yaptıkları ve firmalarımızda birçok iyi uygulama örnekleri bulunduğutespit edildi.Artık firmalarımızın; Atıkları ekonomiye kazandırmak. Atıksuları geri kazanarak tekrar kullanmak. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek. Temiz üretim tekniklerini kullanmasıveDoğal kaynak ve hammaddeleri daha verimli kullanmak,konularında daha hassas davrandıklarını gördük.Hedefimiz bu uygulamaların tüm işletmelerimize yaygınlaşmasıdır” dedi.

KURUMLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Zeytinoğlu ödül törenindeki konuşmasını, “Bu organizasyon için 24 yıldır her sene bir araya geldiğimiz ve bizden işbirliği ve katkılarını esirgemeyen;Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz,Kocaeli Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüz,Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, İZAYDAŞ, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK-MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Çevre Birimi, TOSB Organize Sanayi Bölgesi Çevre Birimi, İktisadi Kalkınma Vakfı, Sakarya Üniversitesi, Okan Üniversitesi veTema Vakfı’ndan oluşan değerli jüri ve saha ekibi üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.Saha ekibimiz yaklaşık 3 hafta bizlerle birlikte yoğun mesai harcadı. Onlara da özverili çalışmaları için teşekkür ederiz.Ayrıca; ödül almaya hak kazanan firmalara atık bertarafı konusunda İZAYDAŞ tarafından özel indirimler yapılmaktadır. Huzurlarınızda Kocaeli Büyükşehir Belediyemize ve İZAYDAŞ’a bu desteğinden dolayı teşekkür ederiz” ifadeleriyle sonlandırdı.

ÖDÜL ALAN FİRMALARI TEBRİK ETTİ

Zeytinoğlu’nun ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bizim için değerlisiniz.Derdiniz derdimizdir. Probleminizin çözümü için her zaman sanayicimizin yanında olduk. Bu ödüller teşviktir. Son 14 yılında bu ödül töreninin ben vardım belediye başkanı olarak. Bugün ödül alacak olan tüm sanayi kuruluşlarını gönülden kutluyorum. Biz Avrupa’dan daha iyilerini yapacak durumdayız. Her yıl 1 milyon adet ağaç dikiyoruz. Nerede boşluk varsa ağaç dikiyoruz. Sanayi kenti burası, ister istemez havası kirleniyor. Ormanlarımızı koruyacağız. Bunları yaptığımız zaman bunu Avrupa’dan iyi yapıyoruz” dedi.

“108 TESİSİN BACALARI İZLENİYOR”

Karaosmanoğlu’nun ardından kürsüye gelen Vali Hüseyin Aksoy, “Kocaeli sanayinin kalbinin attığı kent. Buradaki firmaların çevreye duyarlı hareket etmeleri büyük önem arz etmektedir. İlimizde önemli çalışmalar yapılıyor. İlimizde 29 adet tehlikeli atık geri dönüşüm tesisi, 2 adet lastik geri kazanım bulunuyor. Bu tesislerden 139 bin tehlikeli atık geri kazandırıldı. 13 ton tehlikeli atık bertaraf edildi. Böylece birçok atık ekonomiye kazandırıldı. Kocaeli 108 tesisin bacaları online olarak izlenmektedir” şeklinde konuştu.

“BÜYÜK EKONOMİLER ÇEVREYE İYİ DAVRANMIYOR”

Vali Aksoy’un ardından söz alan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Dünya nüfusu hızla artıyor. Bugün 7.6 milyar dünya nüfusu. Dünya nüfus artış hızı yavaşlasa da nüfus problemi devam ediyor. Bu da çevre sorunlarını gündeme getiriyor. NASA’nın verilerine göre ortalama sıcaklık rakamları sürekli artıyor. Büyük ekonomiler çevreye iyi davranmıyor maalesef. İhtiyaçlarımızı karşılamak için gelecekte bir buçuk gezegene daha ihtiyacımız var. Ekolojik ayak izi kavramı dünyaya verdiğimiz zararı gözler önüne seriyor. Çevre odaklı büyüme çok önemli. Sürdürülebilir kalkınma için yeşil patent sayısında Japonya birinci sırada” dedi.

“HER BİRİ ÖDÜL ALMIŞTIR”

Kocaeli sanayimi odasının çevre gelişimine katkıda bulunmak için yapılan bu ödül töreni çok önemli” diyen Işık, “Çevreci Başkan olarak bilerek Şahabettin Bilgisu’nun adının ödüllere verilmesi de anlamlı. Tüm aktörlerin katılımıyla bu konuda kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Unutmamalıyız ki biz doğayı korudukça da doğa da bizi korur. Ödül alan tüm firmalarımızı tebrik ediyorum. Yarışmaya katılan her arkadaşımız gönlümüzde ödül almıştır” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı. Selin BECER

İŞTE ÖDÜL ALAN FİRMALAR

TEŞVİK ÖDÜLÜ

Ödülü alan: PAK GIDA ÜRT. VE PAZ. A.Ş.(PAKMAYA) Fabrikalar Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Ahmet Tuncay Gürarda

Ödülü veren: Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk

BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETME KATEGORİSİ LİMAN SEKTÖRÜ

Ödülü alan: RUBİS TERMİNAL PETROL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.-HATAY” İSG ve Çevre Yönetmen Yardımcısı Sevda Orman

Ödülü veren: Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin TUĞRUL

BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETME KATEGORİSİ AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ ÇEVRE ÖDÜLÜ

Ödülü Alan: KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Müdürü Haluk İber

Ödülü veren: TOBB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu

BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETME KATEGORİSİ KİMYA SEKTÖRÜ ÇEVRE ÖDÜLÜ

Ödülü Alan: BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş. Operasyonel Mükemmellik Endüstriyel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Serkan Büyükcan

Ödülü Veren: Garnizon Komutanı Kazım Dalkıran

BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETME KATEGORİSİ KARMA SEKTÖR ÇEVRE ÖDÜLÜ

Ödülü Alan: FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. Genel Müdürü Haydar Yenigün

Ödülü veren: Şahabettin Bilgisu’nun kızı Ayşen Yengi

KOBİ KATEGORİSİ ÇEVRE ÖDÜLÜ

Ödülü Alan:“ÇEMSAN GIDA VE KİMYA TEKN.MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. – SAKARYA” Genel Müdür Yardımcısı Emre AÇILDI

Ödülü veren: Vali Hüseyin Aksoy

BÜYÜK İŞLETME KATEGORİSİ ÇEVRE ÖDÜLÜ

Ödülü Alan: Üretim Genel Müdür Yardımcısı Sayın Nebi Doğan ÖZDÖNGÜL ve Bina ve Tesisler Bakım Yöneticisi Ali Rıza Ceylan

Ödülü veren: Başbakan Yardımcısı Fikri Işık