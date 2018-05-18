MHP'de milletvekili aday listeleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerine 37 gün kaldı. Partilerin aday adaylarını açıklamasının ardından adaylarını belirleyen ilk parti Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) oldu. Toplamda 13 Milletvekili adayının olduğu MHP’de aday listesinde kamuoyunun tahmin ettiği gibi ilk sırada mevcut milletvekili Saffet Sancaklı oldu. MHP listelerinde ilk defa 4 kadın milletvekili adaylığı listesinde yer alırken, 8 tane de genç aday listede bulunuyor
LİSTEMİZ GENÇ VE DİNAMİK
MHP’nin milletvekili adayları ile ilgili konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “MHP Kocaeli teşkilatı olarak ilk defa 4 kadının olduğu bir liste gerçekleştirdik. Listemiz genç ve dinamik. Genç adayımız oldukça fazla. Ayrıca bölge hassasiyetini gözeterek yapılmış liste. Gençlerimiz belki tanınmıyor olabilir ancak aileleri MHP teşkilatları içerisinde yıllarca görev almış insanlardır. Açıkçası il teşkilatının istediği bir liste oldu. Listede olmayan MYK üyesi olan Erkan Azeri’nin listede olmasını isterdik. Ancak oda kendi isteğini doğrultusunda listede olmamayı tercih etti. Eğer listede olsaydı ikinci sırada o olacaktı” dedi. Selin BECER
İşte MHP’de aday listesi
Saffet Sancaklı, Hilal Elmas, Alperen Şakacı, Ertan Yılmaz, İbrahim İnanç Çakıroğlu, Serkan Kural, Gamze Can, Vedat Akbulut, Kübra Gündoğdu, Tolga Öztürk, Dursun Furunci, Gürbüz Aslan, Zeynep Adak.
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Yorumlar
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Alperen Vatansever - Bravoooo böyle bir millet vekili sıralamasını inanın mhp ile alakası olmayan sokaktaki normal bir vatandaş bile yapamazdı. mhp yi kocaelide batırmak için mühteşem bir liste yinede vatana millete hayırlı olsun da kemal köse nerede benmi göremiyorum yoksa. rahmetli başbuğumuz zamanında kemal köse meclise kemal köse meclise diye kıyamet koparan cengaverleri görelim.
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