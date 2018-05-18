Uğur Temel Lisesi’nden yılsonu sergisi

İzmit Uğur Temel Lisesi’nde yaklaşık 260 öğrenci tarafından hazırlanan yılsonu sergisi Yürüyüş Yolu üzerinde açıldı. 145 eserin yer aldığı sergide vitray, karikatür, ahşap çalışması, manzara resimleri, perspektif çalışması, cam baskı çalışması, mozaik çalışması örnekleri yer alıyor. Sergi etkinliği bir gün sürecek. Yürüyüş yolundaki sergiye dair açıklamalarda bulunan İzmit Uğur Temel Lisesi Müdür Yardımcısı Ayhan Tuncay 2 yıldır yılsonu sergisi hazırladıklarını belirterek, “Amaç okul dışında da öğrencilerimize bir şeyler katabilmek. Geçen sene sanat gecesi düzenlemiştik. Ve öğrencilerimiz yeteneklerini sergilediler. Bugün de görsel sanatlar dersinde yapılan çalışmaları sergiliyoruz. Hem öğrencilere hem de sanata bir şeyler katabilmek istiyoruz” dedi.