Emekli öğretmen Başol son yolculuğuna uğurlandı

İzmit Lisesi’nin unutulmaz beden eğitimi öğretmenlerinden sayısız öğrenci yetiştirmiş, hem tahsil hayatı, hem de eğitimcilik yaşamı büyük fedakarlıklarla geçmiş bir isim olan Nurettin Başol (94) bir süredir tedavi gördüğü yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Kartepe Köseköy’de ikamet eden ve kendisi gibi emekli öğretmen olan merhum Ekmel Başol ile evli ve Oya, Güliz Başol ve Gülay Kurtar’ın babaları olan Nurettin Başol’un cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı

Tanınmış teknik direktör Güvenç Kurtar’ın kayınpederi olan Nurettin Başol’un cenazesi yıllarca görev yaptığı İzmit Lisesi bahçesine getirildi. Burada düzenlenen kısa törenin ardından Başol’un cenazesi Fevziye Camiine götürüldü. Başol’un cenazesine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Teknik Direktör Güvenç Kurtar, Biz İzmitiz platformu kurucu başkanı Hüseyin Erol, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Fevziye Cami İmam Hatiplerinden Halit Es’in öğlen namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazı sonrası Başol’un cenazesi Bağçeşme Çeşme Mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN