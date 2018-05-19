AKP'den 3 bin kişiye iftar

AKP İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 4’üncü geleneksel STK iftar programı Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı iftar yemeğine ilimizde faaliyet gösteren STK’ların tamamı davet edildi. Uluslararası Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen iftar etkinliğine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, MÜSİAD Başkanı Celal Ayvaz, TÜMSİAD Başkanı Abdülkadir Yılmaz, KASKF Başkanı Murat Aydın, Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Yaşar Şanlı, Hizmet İş Sendikası İl Başkanı İdris Ersoy, Memur Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, ilçe belediye başkanları, AKP İlçe Başkanları, milletvekili aday adayları ve çok sayıda STK temsilcisi katılım gösterdi.

TÜM DÜNYA KÖR OLMUŞ DURUMDA

AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy programda yaptığı açılış konuşmasında, “STK’ların değerli başkanları yöneticileri hoş geldiniz. 4. STK iftarımızı yapıyoruz. Güzel bir iş yapıyoruz. Yaklaşık 3 bine yakın STK temsilcisi burada. STK Buluşmaları Şemsettin Başkan döneminde başladı. Rabbim Şemsettin Başkandan razı olsun. Malumunuz Filistin meselesi var. Tüm dünya kör olmuş durumda. Sadece ve sadece Recep Tayyip Erdoğan’ın sesi çıkıyor. BU dik duruşu yapacak başka bir lider yok. Bu başka bir seçim olacak. Muhalefetin tek hedefi var olanı yıkmak. Daha ferah bir Türkiye için sayın Cumhurbaşkanımız seçilen ilk Cumhurbaşkanı olacak” dedi.

HAİNLER ANCAK GÜÇTEN ANLAR

Eryarsoy’un ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Ramazan sevgi, bereket ayı. Ramazan dertlerimizi, sıkıntılarımızı ne kadar paylaşırsak o kadar azalır. Nimetleri paylaşırsak mutluluk çoğalır. Ramazan böyle bir atmosferdir. Bugün Müslüman halklar arzu ettiğimiz onurlu hayatı yaşayamıyorlar. Türki İslam toplumlarının önderi olmuş durumda. Onun için daha güçlü olacağız. Bu dünyayı kan gölüne getiren hainler ancak güçten anlar. Bizim gücümüz geri kalmış toplumlara umut olacak. Onların umutları hiç sönmeyecek. Bizim mücadelemizi onlar örnek alacaklar. Zalimlerin bileklerini kıracağız. Hainler gün gelecek fareler gibi kaçacak delik arayacaklar” şeklinde konuştu.

KOCAELİ’DE ÖRNEK BİR UYUM VAR

Karaosmanoğlu’nun ardından konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Ramazanımızı tebrik ediyorum. Biraz önce Yenikapı’daki Kudüs Mitinginde sayın Cumhurbaşkanımızı dinledik. Kudüs meselesi bir insanlık meselesidir. Kudüs sadece Müslümanların değil, Hristiyanların da Yahudilerin kutsal şehridir. Maalesef insanlığın üzerinde bir ölü toprağı var. Kudüs konusunda insanlığın büyük çoğunluğu kayıtsız. Rekabet sadece ülkeler arasında olmuyor. Şehirlerarasında da bir rekabet var. Bizler dünya ölçeğinde başarı elde etme niyetindeyiz. Bu şehir için elimizden geleni yapmanın gayreti içerisindeyiz. Modern yönetişim anlayışında artık STK’larda şehirlerle ilgili karar alınması noktasında etkin rol alıyorlar. Şehrimizi ilgilendiren her konuda sizlerin görüşlerini alma gayreti içerisindeyiz. Kocaeli’de Türkiye’ye örnek bir uyum ve ahenk var” diye konuştu. Ahmet HAZER

Programa katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve davetlileri AKP il yöneticileri kapıda karşıladı