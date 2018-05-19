CHP’den gökyüzü iftarına yoğun ilgi

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmit İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen sokak iftarı programı İzmit İlçe Binası’nın önünde kurulan masalarla yapıldı. Düzenlenen iftar programına CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’ın yanı sıra, Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İzmit İlçe eski Başkanı Alpaslan Seymen meclis üyeleri, milletvekili aday adayları, Saadet Partisi(SP) İlçe Başkanvekili Ahmet Gökmen, Gençlik Kolları Başkanı Hasan Şahin Kaya, ilçe yönetimi ve gençlik kolları yönetimi, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Emrah Alper Bozatlı, İl Sekreteri Mükerrem Ocakoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Bora Kahyaoğlu, milletvekili aday adayları Renan Kıran, Ahmet Yeşil, Fuat Berna ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Kapalı alanlarda belli kesimler için düzenlenen iftar programlarına karşılık sokakta vatandaşlar için düzenlenen iftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Eski İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’nın ise programa katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

HUZUR, BARIŞ VE KARDEŞLİK AYIDIR

İftar programının ardından kısa bir açıklama yapan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Ramazan ayı huzur ayı, barış ve kardeşlik ayıdır. Baktığımızda iftar programları daha çok kapalı ortamlarda, belli sosyal statüye sahip insanlara verilmektedir. Bu tür programların Ramazan Ayı’nın amacına uygun olmadığını düşünüyorum. Bizde buna karşılık Ramazan Ayı’nın samimiyetine uygun bir şekilde, eskiden olduğu gibi sokaklarda tüm vatandaşlar için olacak bir iftar programı düzenledik. Vatandaşlarımızın da ilgisi gerçekten güzel oldu. Ramazan Ayı’nın ülkemiz için huzur, barış ve kardeşlik ortamının sağlanması için hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.Selin BECER