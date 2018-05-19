Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar

Gölcük Belediyesi’nin her Ramazan ayı geleneksel hale getirdiği iftar programlarının ilki yine basın mensuplarıyla oldu. Kocaeli’de görev yapan basın mensuplarını ağırlayan Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’in programına, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, gazete temsilcileri ve basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Bu yıl ilk kez hizmete giren ve Gölcük Belediyesi’nin kendi işletmesi olan Yalı Evleri’de Ramazan programlarına verilen bu iftarla başlamış oldu.

Sizlerle buluşmaktan onur duyuyorum

Gerçekleştirilen iftar sonrası açıklama yapan Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, “Bu güzel ayı bizler her yıl olduğu gibi çok güzel bir şekilde idrak ediyoruz. Bu aya layık bir yaşantıyı ve uygulamayı sürdürmeye çalışıyoruz. Belediye olarak geleneksel hale getirdiğimiz iftar yemeğimizi siz değerli basın emekçileriyle buluşarak bir kez daha yapmış olduk. Gölcük’te gerçekleştirilen programlarda basın mensuplarımız ile buluşma şansı yakalıyoruz ama buradaki gibi bir ortam olmuyor. Hem sizlerin biraz dinlenmesi hem de güzel bir ortamda sohbet etme şansı yakalamak çok güzel. Sizlerle buluşmaktan onur duyuyorum” dedi.

Yalı evleri hizmete girdi

Gölcük Belediyesi’nin kendi işlettiği tesiste tüm yiyecekler, Dünyaca ünlü aşçı aynı zamanda Ilıca Tesisleri’nin de müdürü olan Tayfun Gündüz kontrolünde hazırlanırken, tesisin bağlı olduğu GÖLAŞ Genel Müdürü Sami Cansu, tesiste ki tüm işlerle yakından ilgileniyor. Her akşam canlı ney dinletisi, dönüşümlü programlar ile Karagöz- Hacivat (canlı ve gölge oyunu olarak) Nasrettin Hoca, Kavuklu, Pişekar gösterileri ve yine dönüşümlü olarak Macun, Osmanlı Şerbeti, Pamuk Helva gibi birçok şeyi Yalı Evleri’nde bulmak mümkün. Nuri AKÇAHARMAN / Ahmet AKAY