CHP’den marşlı kutlama

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla CHP, alternatif tören ile Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Çelenk töreni, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı çalınarak ve bayraklar eşliğinde coşkuyla kutlandı. Yağmura rağmen CHP’lilerin coşkusu dinmedi. Törene CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın yanı sıra İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP milletvekili aday adayları, il, ilçe yöneticileri ve İYİ Parti il yöneticileri de katılım gösterdi.

ALT SEVİYEDE BİR TÖREN

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay katılımın az olduğunu söyleyerek, “Komutanlarımız yok, alt seviyede bir tören izledik. Bayramlarımızı unutturmak istiyorlar ama biz bu bayramları daha görkemli kutlamaya devam edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 Kurtuluş Savaşı için ilk adım attığı şartlar, bugünkü şartlardan daha kötüydü. İnanç, azim bu başarıyı Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma başarısını gösterdi. Hiçbir siyasi ayrım gözetmeden Atatürk’ü seven, demokrasiyi, laikliği savunan herkesin aynı şemsiye altında durması lazım” dedi. Selin BECER