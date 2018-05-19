SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!

Ülkemizin dört bir yanında kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kentimizde, sabah saatlerinde Kültür Tepesi Atatürk Heykeli’nde gerçekleştirilen çelenk töreninin ardından Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde (SDKM) devam etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Cintimar, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, öğrenciler ve çok sayıda veli katılım gösterdi.

BİR VE BERABER HAREKET ETMELİYİZ

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Cintimar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimizle omuz omuza vererek başlattığı milli mücadele bağımsızlığımızın en önemli simgelerindendir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve kurtuluş mücadelesinde İstiklalini savunan ecdadımız bugün ülkesini savunan gençlere ilham olmuştur. Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak en kutlu amaçlardan biridir. 99 yıl önce yakılan İstiklal ateşinin aydınlattığı yolda bir ve beraber hareket etmek zorundayız. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ün Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı. Program, Cintimar’ın konuşmasının ardından çeşitli gösterilerle devam etti.

ÖĞRENCİLERDEN GÖSTERİ

Yapılan konuşmaların ardından Kocaeli Anadolu Lisesi öğrencilerinin sergilediği halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. Ardından İzmit Atatürk Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin sergilediği orotoryo ve tiyatro gösterisi salondaki izleyicilerin ve protokolün alkışlarını aldı. Ahmet HAZER