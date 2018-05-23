Ödüllü konut projesinde satışlar başladı!

Uzun yıllardır sektörde bulunan ve başarılı birçok projeye imza atmış Kent, BC, Soykaya ve Avrupa Yapı’nın güçlerini birleştirmesiyle kurulan Kent Proje’nin başarılı isimleri olan Himmet Yıldırım, Bilgin Cün ve Onur Yılmaz hayata geçirdikleri Kocaeli’nde ilk olacak birçok özelliğe sahip Yahya Kaptan Terrace Evler Projesi’nin 1. etabını satışa sundu. Çok sayıda davetlinin katıldığı lansmanda Yahya Kaptan Terrace Evler Projesi’nin 1. etabının hakkında bilgi veren Onur Yılmaz,”Kent Proje’nin Yuvam Akarca Mevkii'nden satın aldığı arsa üzerine 300 milyon TL’lik yatırımla başlattığı Yahya Kaptan Terrace Evler Projesi’nde 35 dönümlük alanda 600 konutun yanı sıra kapalı ve açık havuz, sauna, Türk hamamı, spor salonu, basketbol, voleybol ve mini futbol sahaları, etkinlik alanları ile kapalı otopark bulunacak. Ayrıca proje alanı içerisinde Yahya Kaptan Terrace Evler sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayabileceği büyük bir market, kreş ile ulaşım ve güvenlik endişesi yaşamadan çocuklarını gönderebilecekleri ilkokul ve lisesinin olduğu bir özel okul da yer alacak” dedi.

LEED SERTİFİKALI İLK PROJE

Uluslararası yeşil bina sertifikası anlamına gelen Leed Sertifikası’na da sahip ilk projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Onur Yılmaz, “Kocaeli’ndeki en değerli bölgelerin başında gelen Yahya Kaptan’ın hemen yanı başında yer alan Yuvam Akarca mevkiinde gerçekleştirildiğimiz proje, ismini bulunduğu konumundan alıyorProjenin en önemli özelliği Kocaeli’de Leed Sertifasına sahip ilk proje olması.Uluslararası yeşil bina sertifikası anlamına gelen Leed Sertifikası sayesinde projedeki el yıkama suyu bir yerde depolanıp arıtıldıktan sonra geri dönüşümü sağlanarak çevre sulama ve tuvalet rezervuarlarında tekrar kullanılacak. Ayrıca binalarımızda kaynak kullanımı,enerji ve su tüketimi azaltılmış, karbon salınımı düşürülmüştür” şeklinde konuştu.

265 Bin TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA

4 mimar ile birlikte 1,5 yıllık çalışma ile ortaya çıkan ve lansmana özel 265 Bin TL’den başlanan fiyatlarla satışa sunulan Terrace Yahyakaptan projesinde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleriyle toplam 7 blok ve 87 daireden oluşuyor. Daireler hakkında bilgi veren Yılmaz, “Bu evler 70 ile 400 metrekare arasında farklı alternatiflerde olup küçük, orta, büyük ev arayışında olan ailelerin taleplerini karşılıyor olacak. Bütün daireler ve villalarda akıllı ev sistemlerinin yanı sıra yerden ısıtma, özel tasarım mutfak dolapları ile ankastre setler olacak. Bir tarafı deniz, üç tarafı doğa manzarasına sahip olan projenin otogara ve TEM bağlantısına mesafesi 1,5 kilometre olmakla birlikte toplu taşıma araçlarının sürekli geçtiği bir konumda yer alıyor. Ayrıca ildeki tüm AVM'lere ise 1 ile 3 kilometre mesafede bulunuyor. Satış ofisi ve örnek dairesi gezilebilen projede birinci sınıf malzeme ve en bilinen markaların ürünleri kullanılıyor. Kalitenin her daim en ön planda olduğu, satış sözleşmesine kullanılan malzemelerin yazılmasıyla da garanti altına alınıyor” ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından davetliler örnek daireyi gezerek bilgi aldı. Nurşah ŞAHİN KÖSEOĞLU