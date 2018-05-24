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Evyapport’tan geleneksel iftar

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İlimizin gelişen ve büyüyen firmalarından Evyapport, çalışanlarını ve konuklarını geleneksel olarak gerçekleştirdiği iftar programında ağırladı. Welborn Otel’de gerçekleşen iftar programına Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can,  Doğu Marmara Gümrük Müdürü Musa Aydemir, Körfez Belediye başkan Yardımcısı Faruk Denli , Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel,  Evyap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Evyap , Evyap Holding Kamusal ilişkiler Koordinatörü Şevki Mete , Evyapport Genel Müdürü Ali Keskin  Evyapport çalışanları ve konukları katılım gösterdi.

YOĞUN KATILIM

Evyap Holding Kamusal ilişkiler koordinatörü Şevki Mete nin organize ettiği Evyapport’un her yıl  geleneksel olarak düzenlenen iftar programına katılım yoğun oldu. Welborn Otel’de gerçekleşen programda firma çalışanları ve konuklar bir araya gelerek kaynaşma imkanına ulaşırken Ramazan ayının verdiği huzurla birlik ve beraberlik sağladılar. İftar öncesi gerçekleşen tasavvuf konseriyle birlikte konuklar Ramazan ayının huzurunu hep birlikte oruçlarını açarak yaşadılar. Ahmet HAZER

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Evyapport Destek Hizmetleri ve İdari İşler bölümünden Kazım Yayla, Mustafa Kurtbiçer, Fazıl Koyu, Yücel Ayberk, Ali Karahanlı, Zafer Kara ve Rıdvan Gezgin iftar programında bir araya geldi.

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Evyapport Çalışanları Erol Gögçe, Sunan Gögçe, Murat Gögçe, Bahattin Ağar ve Zübeyde Ağar iftar programında bir araya geldi.

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Evyapport çalışanı Çetin Kayahan ve aile bireyleri Meral Kayahan, BurloMergenay, Görkem Mergenay iftar programında bir araya geldi.

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Programa davetli olan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü personelleri İlkay Kaya, Alper Unzer, Mesut Kılıç ve Nedim Aktaş Evyapport İftar programında bir araya geldi.

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Programa davetli olan Körfez Tapu Müdürlüğü personelleri Hakan Dinçer, Tolgahan Tekin, Yüksel Ağayar ve eşleri Evyapport’un iftar programında bir araya geldi.

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Protokol

Evyapport’un ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programında Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Evyapport Genel Müdürü Ali Keskin, Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel ve Doğu Marmara Gümrük Müdürü Musa Aydemir katıldı.

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Tasavvuf Müziği...

İftar öncesi gerçekleştirilen tasavvuf müziği konseri konuklara huzurlu anlar yaşattı.

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