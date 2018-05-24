Evyapport’tan geleneksel iftar

İlimizin gelişen ve büyüyen firmalarından Evyapport, çalışanlarını ve konuklarını geleneksel olarak gerçekleştirdiği iftar programında ağırladı. Welborn Otel’de gerçekleşen iftar programına Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Doğu Marmara Gümrük Müdürü Musa Aydemir, Körfez Belediye başkan Yardımcısı Faruk Denli , Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, Evyap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Evyap , Evyap Holding Kamusal ilişkiler Koordinatörü Şevki Mete , Evyapport Genel Müdürü Ali Keskin Evyapport çalışanları ve konukları katılım gösterdi.

YOĞUN KATILIM

Evyap Holding Kamusal ilişkiler koordinatörü Şevki Mete nin organize ettiği Evyapport’un her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programına katılım yoğun oldu. Welborn Otel’de gerçekleşen programda firma çalışanları ve konuklar bir araya gelerek kaynaşma imkanına ulaşırken Ramazan ayının verdiği huzurla birlik ve beraberlik sağladılar. İftar öncesi gerçekleşen tasavvuf konseriyle birlikte konuklar Ramazan ayının huzurunu hep birlikte oruçlarını açarak yaşadılar. Ahmet HAZER