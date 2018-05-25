Koruma Şirketler Grubu iftarda bir araya geldi

Koruma Şirketler Grubu çalışanları, 24 senedir her yıl düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. TheNess Otel’de düzenlenen iftara Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, şirket bünyesinde çalışan işçiler ve ailelerinin yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Aracı, Zeynep Aracı Örener, Baran Örener, Pınar Aracı Baş ve çok sayıda davetli katıldı.
Verdiğiniz emekler için teşekkür ediyorum
İftar öncesi konuşan Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Vefa Aracı, “Bu yıl 24’üncü kez düzenlediğimiz geleneksel iftarımızda bir araya geliyoruz. Aramızda çok uzun zamandır bu şirket için emek vermiş arkadaşlarımız bulunuyor. Hepsine verdikleri emekler için çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha uzun senelerde bir arada oluruz. Hepinize Allah niyetlerinizde yardımcı olsun ve dualarınızı kabul etsin ve sonucunda ağız tadıyla bayram nasip etsin” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz