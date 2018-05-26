Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej

Kocaeli Bölge Tiyatrosu’nun (KBT) İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü desteği ile düzenlediği, 25’inci Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivali, İzmit Yürüyüş Yolunda gerçekleştirilen renkli kortej ile başladı. KBT bünyesinde tiyatro yapan, kendilerini yetiştiren, geliştiren çocuk oyuncuların yer aldığı tiyatro grupları Belediye Çarşı İş Merkezi önünden başlattıkları yürüyüşü, kent içinden geçerek Sabancı Kültür Merkezi önünde noktaladılar. 11 gruptan oluşan Tiyatro Festivali'nin kortej yürüyüşüne İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin ve Tiyatro Müdürü Hüsniye Akçin’in yanı sıra çok sayıda veli ve vatandaş eşlik etti. Yürüyüş yolunu renklendiren çocukların yürüyüşleri Sabancı Kültür Merkezinde son buldu.

274 saat 35 tam iş günü

Kortej yürüyüşünün ardından Sabancı Kültür Merkezinde öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterileri sahnelendi. Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin Burhan Akçin “ Çocuklarınız bizler 274 saat bizimle birlikte oldu. 35 tam iş günü siz değerli veliler ve çocuklarınızla hep birlikte çalıştık. Çocukluğunuzun bu kursta yaratıcı düşünceyi kazandı. Yaşı kaç olursa olsun çocuklarınız başının çaresine bakabilme durumunu yaşıyor ve aşıyor. Biz sürece odaklanıyoruz, sizler tiyatro oyuna odaklanıyorsunuz” dedi. Akçin’in ardından konuşan İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren “ Türk tiyatrosuna kazandırdığı değerlerden ötürü Burhan beye teşekkür ediyorum. Yeni sezonda bol seyirciler diliyorum” dedi. Nuri AKÇAHARMAN

ÇOCUK OYUNCULAR TİYATRO FESTİVALİ PROGRAMI OYUNLARI VE TARİHLERİ

26 Mayıs Cumartesi: Barış, Şekil, Süreç adlı gruplar; “Teneke Şövalyeler”, “Yaşasın Barış”, “Dünyayı Yanağından Öptük” oyunlarını oynayacaklar.

27 Mayıs Pazar: Sevgi, Sonuç, Boyut adlı gruplar; “Tembel Fare Tini”, “Mutluluklar Ülkesi”, “İnsanat Bahçesi” adlı oyunları oynayacaklar.

02 Haziran Cumartesi: Başaran, Bütüncül adlı gruplar; “Ayşe’nin Orman Günlüğü”, “Doğ Güneşim Doğ” adlı oyunları oynayacaklar.

03 Haziran Pazar: Norm, Anorm, Moment adlı grupların oynayacağı; “Hisseli Harikalar Kumpanyası”, “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz”, “Üşümek” adlı oyunlar ile festival son bulacak.