Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor!

Futbolda para olmadan da başarılı olunabileceğini kanıtlayan bu takıma yani Uzunçiftlikspor’a herkes ibretle baksın. Kocaeli’de bu sezonun en değerli şampiyonluğunu onlar elde etti. Bu futbolcuların tamamı Uzunçiftlikspor Futbol Okulu’ndan çıktı. Dönemin teknik adamı Selahattin Altınkaya yıllar önce “Öyle bir takım geliyor ki, bu çocuklara dokunursak hepsi ekmek yer” demişti. Ve bugün bu çocuklar takımı zirveye taşıdı.

KARAKTER ABİDESİ

Uzunçiftlikspor 5 yıl önce ikinci amatör lige düştü. Bu yıl takımı genç teknik adam Savaş Demir teslim aldı. Demir yemedi, içmedi, her türlü zorluğu içine gömdü ve takımı sezon sonunda 1. Amatör Lig’e çıkardı. Tamamı Uzunçiftlikli olan bu çocuklar, Savaş ağabeylerini ve ailelerini mahcup etmeyerek Play-Off finalinde Süper Amatör Lig ayarındaki Gebze Tavşanlı’yı 3-2 devirerek mutlu sona ulaştı. Aynı takım normal sezonda iddiası olmamasına rağmen Yahyakaptan’dan puan sökerek ne kadar karakterli bir takım olduğunu kanıtladı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMLARINDAN

Bu sezon adeta yalnızları oynayan, sahipsiz Kartepe temsilcisi normal sezonda C Grubu’ndan sonra en zor grup olarak gösterilen D Grubu’nda mücadele etti. Arslanbey Organize Sanayi’nin direk 1. Amatör Lig’e çıktığı grupta Uzunçiftlik ekibi 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 de yenilgi aldı. 25 puan toplayan ve 26 gol atan takım, müthiş bir savunma örneği ortaya koyarak kalesinde sadece 8 gole izin verdi ve 3. sıradan Play-Off’a kaldı.

ANALARININ AK SÜTÜ GİBİ

Play-Off’ta ilk önce Yenidoğan Serdar’ı ve ardından da Gültepe’yi 1-0 ile saf dışı bırakan Uzunçiftlik finalde de Tavşanlı’yı mağlup etti. Maçta 3 kez öne geçen Uzunçiftlik, ilk iki golün 1 dakika sonrasında beraberlik gollerini yedi. Ancak 77. dakikada Süleyman’ın golünün ardından inanılmaz mücadele eden Uzunçiftlik skoru korumasını bildi ve maçı 3-2 kazanarak 5 yıl sonra kendi öz çocukları ile adını 1. Amatör Lig’e yazdırarak son yılların en anlamlı başarısına imza attı… Analarının ak sütü helalinden üst lige çıkan Savaş Demir ve aslanlarını kutluyoruz. Haber Analiz: Erdem ÖVÜÇ