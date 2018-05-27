Suyun içinde mahsur kaldılar

Körfez ilçesi, Güney Mahallesi, Beyazıt Sokak'ta suyla kaplı yola giren sürücü, hafif ticari aracı arıza yapınca suda kaldı. Hafif ticari aracın içinde bulunanlar, cep telefonlarıyla ulaştığı itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekibi olay yerine gelirken, araçtan çıkan 4 kişi, suyun içinde yürüdü. Yolda kalanlar, suyun bulunmadığı yere çıkarken, itfaiye ekibi de aracı sudan çıkardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz