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Suyun içinde mahsur kaldılar

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Körfez ilçesi, Güney Mahallesi, Beyazıt Sokak'ta suyla kaplı yola giren sürücü, hafif ticari aracı arıza yapınca suda kaldı. Hafif ticari aracın içinde bulunanlar, cep telefonlarıyla ulaştığı itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekibi olay yerine gelirken, araçtan çıkan 4 kişi, suyun içinde yürüdü. Yolda kalanlar, suyun bulunmadığı yere çıkarken, itfaiye ekibi de aracı sudan çıkardı.

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Suyun içinde mahsur kaldılar
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