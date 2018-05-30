Sakal-ı Şerif’e İzmit'te

Müslümanlığın kutsal emanetlerden olan ve her yıl Ramazan ayının 15.gecesi ziyarete açılan Sakal-ı Şerif, Kocaeli’de bu ramazan ayı ilk defa tarihi Orhan Camiinde ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif ziyareti öncesi Tarihi Orhan Camiinde vatandaşlara iftar yemeği verildi. Programa AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, AKP İzmit İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda etkinliği düzenleyen isim olan Ceyhun Yalçın ve çok sayıda davetli katıldı. İftarın ardından camii cemaati teravi namazını hep birlikte kıldı.

2 saat boyunca ziyaret edildi

Kılınan teravi namazının ardından Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e ait olan Sakal-ı Şerif 2 saat boyunca ziyarete açıldı. Ziyarete İzmit’te görev yapan diğer camilerdeki göreviler de katıldı. Bezlere sarılı olduğu kutusunun içinden özenle çıkartılarak sergilenen Sakal-ı Şerif, hep bir ağızdan getirilen tekbir ve salavatlarla ziyaret edildi. Ziyaret esnasında bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadıkları gözlenirken vatandaşlar ziyaretin ardından şükür namazlarını kıldı. Nuri AKÇAHARMAN