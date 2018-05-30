Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor

3 TEMEL EKSEN

İYİ Parti'nin seçim beyannamesinde ekonomi programının 3 temel eksen üzerinde konumlandığı öğrenildi. Bunlar Makroekonomik İstikrar, Ekonomik Coğrafya ve Hızlandırıcı Sektörler olarak belirlendi. Partinin toplam 404 maddeden oluşan seçim bildirisi, daha çok ekonomik sorunlara çözüm getirecek maddelerden oluşacak. Planlanan projeler Akşener tarafından açıklanacak. Beyannamede dikkat çeken konu başlıklarından biri ise askeri okulların yeniden yapılandırılacak olması. Öte yandan ekonomik tedbirler olarak kapatılan astsubay sınıf okulları, harp okulları ve harp akademileri yeniden açılacak. Eğitimle ilgili ise ciddi reformlar hedefleniyor.