Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor

Haber: Selin BECER / ANKARA
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, 24 Haziran seçimleri için ‘Milletimizle Sözleşme’ adı altında Seçim Bildirgesi ve 27’inci dönem Aday Tanıtım Toplantısı’nı Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştiriyor. Seçim Sloganını ‘Milletin Adayı Meral Akşener’olarak belirleyen İYİ Parti, 600 milletvekili adayının da tanıtımını yapacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz