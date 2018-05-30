Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
- Bugün 10:32 TSİ

Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor

mask

Haber: Selin BECER / ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, 24 Haziran seçimleri için ‘Milletimizle Sözleşme’ adı altında Seçim Bildirgesi ve 27’inci dönem Aday Tanıtım Toplantısı’nı Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştiriyor. Seçim Sloganını ‘Milletin Adayı Meral Akşener’olarak belirleyen İYİ Parti,  600 milletvekili adayının da tanıtımını yapacak.

2/11
mask

YOĞUN KATILIM

Kocaeli Teşkilatı’ndan da yoğun katılımın olduğu programa, İl Başkanı Serdar Kaman, Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli milletvekili adayı Lütfü Türkkan, İYİ Parti Kurucu üyesi ve 2’nci sıra milletvekili adayı Ali Türkşen, GİK üyesi ve milletvekili adayı Ruhittin Sönmez’in yanı sıra milletvekili adayları, ilçe başkanları, il ve ilçe yönetimi ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

3/11
mask

MİLLETİN ADAYI MERAL AKŞENER

Seçim Bildirgesi ve 27’inci dönem Aday Tanıtım Toplantısı’nın gerçekleştiği Ankara Spor Salonu, Türk bayrağı, İYİ Parti ve Meral Akşener bayrakları ile süslendi. Salona girişlerde geniş güvenlik önlemleri alındı. İYİ Parti’nin seçim sürecinde kullanacağı yeni seçim şarkıları da milletvekili aday tanıtım toplantısında tanıtılacak. İYİ Parti, cumhurbaşkanı seçimi için ‘Milletin Adayı Meral Akşener’, sloganı kullanacak.

4/11
mask

3 TEMEL EKSEN

İYİ Parti'nin seçim beyannamesinde ekonomi programının 3 temel eksen üzerinde konumlandığı öğrenildi. Bunlar Makroekonomik İstikrar, Ekonomik Coğrafya ve Hızlandırıcı Sektörler olarak belirlendi. Partinin toplam 404 maddeden oluşan seçim bildirisi, daha çok ekonomik sorunlara çözüm getirecek maddelerden oluşacak. Planlanan projeler Akşener tarafından açıklanacak. Beyannamede dikkat çeken konu başlıklarından biri ise askeri okulların yeniden yapılandırılacak olması. Öte yandan ekonomik tedbirler olarak kapatılan astsubay sınıf okulları, harp okulları ve harp akademileri yeniden açılacak. Eğitimle ilgili ise ciddi reformlar hedefleniyor.

10/11
mask

Ali Türkşen ile Mehmet Aslan

Ali Türkşen ile Oyuncu ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Aslan

11/11
mask

Ali Türkşen ile Oyuncu Mehmet Aslan

Ali Türkşen ile Oyuncu ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Aslan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Meral Akşener'den bir ilk! mask
Meral Akşener'den bir ilk!
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor mask
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te mask
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te
Suyun içinde mahsur kaldılar mask
Suyun içinde mahsur kaldılar
Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor! mask
Futbolun kapitalizmine inat: Şampiyon Uzunçiftlikspor!
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej mask
Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivalinde renkli kortej
GİRİŞ YAP KAYIT OL