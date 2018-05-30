Meral Akşener'den bir ilk!

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, 24 Haziran seçimleri için ‘Milletimizle Sözleşme’ adı altında Seçim Bildirgesi ve 27’inci dönem Aday Tanıtım Toplantısı’nı Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştiriyor.

“CUMHURBAŞKANI MERAL AKŞENER”

Salonda “İYİ'ler mutlaka kazanır”,”Cumhurbaşkanı Akşener”, “Akşener Cumhurbaşkanı hep beraber, 81 Milyon kendine güven, bize güven, Türkiye'ye güven” “Yüzünü güneşe dön Türkiye, ‘Güneş doğdu ampul söndü', ‘Vallahi tamam bıktık' pankartları açıldı. Salona girişlerde geniş güvenlik önlemleri alındı. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, ise partililer tarafından büyük bir coşkuyla “Cumhurbaşkanı Meral Akşener” sloganı ile karşılandı.

AKŞENER’DEN BİR İLK

138 sayfalık seçim beyannamesinin açıklanacağı programda bir ilk gerçekleşti. Toplantıda Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener “Milletin beyannamesini millete açıklayacağım” diyerek protokol koltuklarının vatandaşlara verilmesi talimatını verdi. Tribünde oturan vatandaşlar milletvekilleri için ayrılan sandalyelere geçti. Selin BECER / ANKARA