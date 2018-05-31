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Tüyleri diken diken eden seminer

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Kısa adı TÜFAD olan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Remzi Demirer düzenlediği her organizasyonla farkını ortaya koyuyor. Zorunlu Antrenör Eğitim Semineri’ni de kusursuz bir şekilde yöneten TÜFAD Kocaeli, seminerde bir birinden özel anlara da imza attı.

500’E YAKIN ANTENÖR KATILDI

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şubesi’nin Zorunlu Eğitim Semineri Başiskele’de bulunan The Ness Otel’de gerçekleşti. 680 kayıtlı antrenörden 500’e yakınının katıldığı seminerde bir birinden güzel anlar yaşandı. Seminerin özel konukları TRT’nin İzmitli spikeri Erdoğan Arıkan ve Okullar Arası Genç Kızlar Futsal Dünya ikincisi olarak gurur yaşatan Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi kafilesiydi.

ŞAMPİYONLARA TEBRİK

TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer’in ev sahipliğindeki seminer Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Selamlama konuşmasında Dünya ikincisi olan Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi futsalcılarına, Türkiye şampiyonu olan Kocaeli Üniversitesi Futsal takımına ve Aerobik Cinmastik Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Ceyda Naz Özgen ile gümüş madalya kazanan Ravza Kahyaoğlu’nu kutladı.

ARIKAN ESKİ OKULUNA ÖDÜL VERDİ

Demirer konuşması sırasında Dünya ikincisi futsalcıları anons ettiği anda, Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi mezunu Erdoğan Arıkan ayağa kalktı ve kafileyi alkışladı. Ardından salondakiler dereceye giren İzmitli tüm sporcularımızı onurlandırdı. Tüyleri diken diken eden bu sahnenin ardından konuşan Erdoğan Arıkan son derece gururlu ve mutlu olduğunu ifade etti.

KOCAELİSPOR’UN FUTBOLCULARINI HATIRLADI

Kocaeli şehrinin kendisi için çok özel bir yeri olduğunu vurgulayan Meşhur Spiker, Kocaelispor’un eski futbolcularının isimlerini de kürsüden anons etmeyi ihmal etmedi.Arıkan, şampiyon futsalcılara hediyelerini elleri ile takdim ederken, sporculara Kütahya’dan getirilen özel yapım kahve takımı ve kitap hediye edildi. Diğer şampiyon sporcularımız da protokolün elinden ödüllerini aldı. 

BİRLİKTE İFTAR YAPTILAR

Seminer Türkiye Futbol Federasyonu’nun deneyimli gözlemcileri Sebahattin Yenilmez ve Nur Mustafa Gülen bilgi birikimlerini antrenörlere aktaran Yenilmez ve Gülen son gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde anlattı. Bir çok hikayenin içinde barındığı, gurur dolu anların yaşandığı seminer son derece nezih bir ortamda gerçekleşirken,seminerin ardından hep birlikte oruçlar açıldı.

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Arıkan, ödül verdi

Erdoğan Arıkan, futsalcılara ödüllerini büyük bir gururla verdiğini belirtti.

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Türkiye şampiyonu aerobik cimnastikçi Ceyda Naz Özgen ve ikinci olan Ravza Kahyaoğlu ve Edebali Okul Müdürü Harun Kargılı, plaketini TÜFAD Eski Başkanı Süha Erbirsin’den aldı.

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Eşref Doğmenç-Sudenur Yolcu

Kaleci Antrenörü Eşref Doğmenç, Dünya ikincisi kaleci, eski öğrencisi Sudenur Yolcu’yu kutladı.

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Nihan Su-Zeki Kaya

Türkiye şampiyonu Kocaeli Üniversitesi Bayan Futsal Antrenörü Nihan Su’ya plaketini Kocaelispor’un eski futbolcularından Zeki Kaya verdi.

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Kocaelispor’un efsane futbolcuları

Kocaelispor’un efsane futbolcuları semineri bir arada takip etti.

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Murat Aydın-Erdoğan Arıkan ve Remzi Demirel

TÜFAD Başkanı Remzi Demirel, Spiker Erdoğan Arıkan ve KASKF Başkanı Murat Aydın bir arada fotoğraf verdi.

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Nur Mustafa Gülen

TFF sorumlusu Nur Mustafa Gülen antrenörlere bilgi birikimlerini paylaştı.

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Remzi Demirer

Remzi Demirer her zamanki gibi ezber bozdu, muazzam bir organizasyonuna daha imza attı.

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Hasan Alemdar-Nur Mustafa Gülen-Nihan Su

TFF Gözlemcisi Nur Mustafa Gülen, iki şampiyon antrenör Hasan Alemdar ve Nihan Su’yu kutladı.

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