Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı

Özel Atafen Anadolu Lisesi 2017-2018 öğretim yılında 24’ncü dönem mezunlarını coşkulu bir törenle uğurladı. Dün okulun spor salonunda gerçekleştirilen mezuniyet törenine Özel Atafen Anadolu Lisesi Kurucu Temsilcisi Başak Tüysüz Bozdağ, Okul Müdürü Erkan Ürü, okul idarecileri, okulda görev yapan öğretmenler ve çok sayıda veliler katıldı.Törende 11 kız 23 erkek öğrenci olmak üzere toplam 34 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Atafen Koleji’nde bu yıl Sena Argun birinci, Ayşe Kardelen Yeşiltaş ikinci, Mert Meriç Dal da üçüncü olarak bitirdi. Düzenlenen mezuniyet töreninde tüm öğrenciler büyük bir sevinçle diplomalarını aldı. Tören sonunda öğrenciler 10’ncu yıl marşı ile keplerini fırlatırken duygusal anlar yaşadı.

IŞIK KAYNAĞINIZ ATATÜRKÇÜLÜKTÜR

Okul Müdürü Erkan Ürü, “İnsan ömrünün belli dönüm noktaları vardır. Yaşam boyu en güzel anılar olarak hafızalarda kalır. Bugün de öyle güzel ve anlamlı bir günü arkanızda bırakıyorsunuz. Hayallerle geldiğiniz okuldan yetişmiş bir birey olarak mezun oluyorsunuz. Dile kolay nice dostluklar edindiniz. Sizleri bu yuvadan uğurlarken inanıyorum ki çok güzle işler başaracaksınız. Sevgi ve bağlarınızı hiçbir zaman kesmemenizi arzuluyorum. Size bir öğüt vermek istiyorum. En büyük ışık kaynağınız Atatürkçülüktür. Yolunuz başka türlü aydınlanmaz. Yolunuz bu ışık kaynağı ile aydınlansın” dedi.

AYRILDIĞIMIZ İÇİN HÜZÜNLÜYÜZ

Atafen Koleji’nin bu yıl birincisi olan Sena Argun, “Hüzünlüyüz çünkü 4 yıl boyunca gülüp oynadığımız acı tatlı anlar yaşadığımız arkadaşlarımızdan ve ikinci ailemiz olan öğretmenlerimizden ayrılacağız. Çok güzeldi desem az çok kötüydü desem hafif kalır. Her zaman yanımızda olan ailemize ve okul kurucu temsilcimiz Başak Tüysüz Bozdağ’a öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Selin BECER