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Saadet Partisi liderini bekliyor...

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24 Haziran seçimleri öncesinde ilimizde mitinglerin startını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu veriyor. Saadet Partisi Kocaeli Teşkilatlarının günlerdir hazırlığını yaptığı miting ‘Geleceğin İçin Değiştir Kocaeli’ sloganı altında gerçekleştiriliyor. Genel Başkan Karamollaoğlu Milli İrade Meydanı’nda partililerle seslendikten sonra yine aynı alanda partililerle birlikte iftar apacak.

YOĞUN GÜVENLİK

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen miting öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Milli İrade Meydanı saatler öncesinde araç parkına kapatılırken alanın etrafı demir tellerle çevrildi. Tek bir giriş noktasının olduğu alanda partililer alana girişte tek tek arandı.

DEĞİŞTİR PANKARTI

Milli İrade Meydanı Saadet Partisi, merhum lider Necmettin Erbakan ve Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun fotoğraflarıyla donatılırken alanda yer alan büyük tabelada ‘Değiştir’ sloganıyla birlikte Saadet Partisi’nin 13 milletvekili adayının fotoğrafları yer aldı. Ahmet HAZER / Selin BECER

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