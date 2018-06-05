Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, geleneksel hale getirdiği Ramazan gezisini bu yıl da 100 kişilik bir katılımla gerçekleştirdi. Kandıralı vatandaşları İstanbul’a götürerek teknede iftar yapmalarını, gün içerisinde ise çeşitli yerleri gezmelerini sağlayan Başkan Deren, “Yüzlerindeki mutluluk bize enerji olarak dönüyor” dedi.

İLK DURAK YUŞA TEPESİ

İki otobüsle sabah saat 06.30 sularında yola çıkan Kandıralıların ilk durağı Beykoz ilçesinde bulunan Yuşa Tepesi’ydi. Burada bir süre dinlenen Kandıralılar daha sonra Sevim Deren öncülüğünde İstanbul Fethi’nin anlatıldığı Panaroma 1453 Müzesi’ne geçti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Müzeden oldukça etkilenen heyet daha sonra öğle namazını kılmak için Eyüp Sultan Camii’ne geçti. Namaz kılarak dualar eden Kandıralılar, Harbiye Askeri Müze’ye gitmek için tekrar yola çıktı. Atatürk’le ilgili tüm bölümleri gezen, mehteran takımının gösterisini izleyen Kandıralılar, oldukça duygusal anlar yaşadı.

4 SAATLİK BOĞAZ TURU

İkindi namazı için Ortaköy Camii’ne geçildi. Gezinin son bölümünde Boğaz’dan Tarabya’ya kadar süren tekne gezisi gerçekleştirildi. 4 saatlik boğaz turu ile unutulmaz anlar yaşayan Kandıralılar, oruçlarını da teknede açtı. Tüm organizasyon için Başkan Sevim Deren’e teşekkür eden Kandıralılar, unutulmaz bir gün geçirdi.

RAMAZAN HEDİYELERİ VERİLDİ

Hayatlarında ilk kez İstanbul’a gidenlerin de olduğu gezi sonunda konuşan Başkan Deren, “Ramazan’da İstanbul gezimiz artık geleneksel hale geldi. Sizlerin mutluluğu bana enerji olarak dönüyor. Eşsiz bir güzellik yaşadık birlikte. Ben insanların yüzlerini güldürebildiysem ne mutlu bana” dedi. Kandıra’ya dönüş yolunda, Başkan Deren, katılımcılara Ramazan hediyelerini de verdi.

Sevim Deren

Başkan Sevim Deren’in yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi.