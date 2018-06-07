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Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı!

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Saat 22.30 sıralarında, gök gürültüsü ile birlikte aniden başlayan yağmur, yaklaşık yarım saat yoğun şekilde devam etti. Yağmur nedeniyle D-100 Karayolu'nda bazı yerlerde yol suyla kaplandı. Bu kesimlerde trafik tek şeritten ulaşım sağlandı. Yoğun yağmur nedeniyle bazı binaların zemin ve bodrum katları ile iş yerlerine sular altında kaldı. Cadde ve sokaklar sularla kaplandı. Kocaeli Devlet Hastanesi'nin bahçesi suyla doldu. İtfaiye ekipleri motorlarla suyu çekerken, suyla dolan  yollarda da çalışma yaptı. Gölcük ile Körfez'de bir binanın çatısına yıldırım düştü. İtfaiye ekipleri yıldırımların düştüğü binalara müdahalede bulundu.

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Yorumlar

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İZMİTLİ - ulan mutaahhittt bu nasıl plan proje ulan muhendis bu nasıl çizim planlama.hastane girişi yoldan ne kadar aşağıda.ben ilk okul mezunuyum.daha ilk gördüğümde ilk yağmurda burası dolar demiştim ...yazıklar olsunj size

Yanıtla . 2Beğen 07 Haziran 11:42

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