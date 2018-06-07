Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı!

Saat 22.30 sıralarında, gök gürültüsü ile birlikte aniden başlayan yağmur, yaklaşık yarım saat yoğun şekilde devam etti. Yağmur nedeniyle D-100 Karayolu'nda bazı yerlerde yol suyla kaplandı. Bu kesimlerde trafik tek şeritten ulaşım sağlandı. Yoğun yağmur nedeniyle bazı binaların zemin ve bodrum katları ile iş yerlerine sular altında kaldı. Cadde ve sokaklar sularla kaplandı. Kocaeli Devlet Hastanesi'nin bahçesi suyla doldu. İtfaiye ekipleri motorlarla suyu çekerken, suyla dolan yollarda da çalışma yaptı. Gölcük ile Körfez'de bir binanın çatısına yıldırım düştü. İtfaiye ekipleri yıldırımların düştüğü binalara müdahalede bulundu.
Bugün 09:11 TSİ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
İZMİTLİ - ulan mutaahhittt bu nasıl plan proje ulan muhendis bu nasıl çizim planlama.hastane girişi yoldan ne kadar aşağıda.ben ilk okul mezunuyum.daha ilk gördüğümde ilk yağmurda burası dolar demiştim ...yazıklar olsunj size
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.