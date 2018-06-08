ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence

Her yıl hayatlarında hiç lunapark görmemiş veya lunaparka fazla gitme imkanı olmayan Kandıralı çocukları eğlendirmek ve mutlu etmek amacıyla düzenlenen lunapark gezisinin bu yıl 18.si kez gerçekleştirildi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren tarafından fuar içinde bulunan Park Lunasan’da gerçekleştirilen lunapark eğlencesine yaklaşık bin çocuk katıldı.

ÇOCUKLAR İÇİN ÜCRETSİZ ÇALIŞTI

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren’in öncülüğünde gerçekleştirilen ve Park Lunasan firması tarafından iki buçuk saat boyunca ücretsiz hizmet sunulan lunapark gezisine Deren’in yanı sıra ÇYDD eski İzmit Şube Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu, dernek yöneticisi İpek Sümer, Park Lunasan Genel Müdürü Feza Moramollu, aileler ve çocukları katıldı.

ÇOCUKLAR MUTLU OLUNCA BİZDE MUTLU OLUYORUZ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, “Çocukların yüzündeki gülümsemeyi görmek tarif edilemez bir duygu. Çocuklarımızın bir çoğu köylerde yaşadığı için ilk kez lunarparka geliyorlar. Havanın sıcaklığı bile çocukları etkilemiyor. Çünkü onlar çok mutlu oldular. Onlar mutlu olunca bizde mutlu olduk” ifadelerinde bulundu.Ahmet HAZER