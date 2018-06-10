Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de

AKP, MHP ve BBP’den oluşan Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’de gerçekleştirdiği mitingle Kocaeli halkına seslendi. İzmit Milli İrade Meydanı’nda (Perşembe Pazarı Alanı) gerçekleşen mitinge bakanlar, AKP Genel Başkan Yardımcıları, AKP Kocaeli İl Teşkilatları, parti yöneticileri ve on binlerce vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingi günler öncesinden 17:30 olarak duyurulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 saat gecikmeli olarak saat 18:30’da alana geldi.

İLGİNÇ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Miting öncesi alan ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar alana tek tek aranarak alındı. Alanda yüzlerce polis ve Cumhurbaşkanlığı koruma ekipleri görevlendirilirken bugüne kadar Kocaeli’de ilk kez uygulanan ilginç bir güvenlik önlemi alındı. Perşembe Pazarı Alanı’ın trafik ışıkları noktasında 7 adet belediye otobüsüyle alan çevrelenirken otobüslerle yapılan barikat önlemine bir anlam verilemedi.

HAREMLİK SELAMLIK DÜZEN

Mitingin yapılacağı Milli İrade Meydanı ve İzmit şehir merkezi tamamen AKP bayrakları ile süslenirken miting alanındabirer dev Türk Bayrağı, AKP Bayrağı ve Atatürk ile Erdoğan posteri asıldı. Mitinge katılan vatandaşlara 30 bin adet Türk Bayrağı ve AKP Bayrağı dağıtıldı. Ayrıca miting alanında haremlik selamlık bir düzen oluşturuldu. Miting alanında kadınlara sağ tarafta yer verilirken erkeklere ise sol tarafta bölümler ayrıldı.

MHP VE BPP’DEN İTTİFAK DESTEĞİ

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde Cumhur İttifakı altında yer alan MHP ve BBP’den de mitinge katılım sağlandı. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve parti yöneticileri ile BBP İl Başkanı Serhat Duyar ve parti yöneticileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen mitinge katılarak ittifak desteği verdi.

AKP’NİN RAKİBİ DİĞER ADAYLAR DEĞİLDİR

Mitingde ilk olarak konuşan AKP Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, “Cumhurbaşkanımızla kahramanımızla bir kez daha beraber yürüdüğümüzü dosta düşmana gösterdiniz. Hoşgeldiniz şeref verdiniz. Hepiniz biliyorsunuz yolculuğumuz her şey Türkiye için sözüyle olarak başladı. Yaparsak AKP yapar vaadiyle yeni bir ülke kuruldu. Yeni bir Kocaeli kuruldu. Biz Türkiye inandık. Biz Kocaeli’ye inandık. Büyük düşün dedik. Bugün Türkiye yeni bir yarış içerisinde. Bu yarış diğer adaylarla değil dünya ile yapılan bir yarıştır. AKP’nin rakibi diğer adaylar değil dünyadır” dedi.

KOCAELİ’DE KUTLAYACAĞIZ

Ardından kürsüye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “24 Haziran’a artık sayılı günler kaldı. 13 günümüz var. İnşallah daha büyük bir coşkuyla bundan önceki dönemlerde elde ettiğimiz başarıyı Allah nasip ederse hep birlikte çok daha yüksek bir şekilde Kocaeli’de kutlayacağız inşallah. Şuanda bu enerji, bu heyecan, bu bakışlar bunu gösteriyor” ifadelerinde bulundu.

KOCAELİ ÇALIŞKANDIR

Ardından kürsüye gelen Başbakan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, sözlerine tüm ilçeleri tek tek sayarak “maşallah” dedi. Işık, “Bu mübarek Kadir Gecesi’nin gündüzünde bu alanı dolduran Kocaeli’ye bu yakışır. Kocaeli her zaman kendine yakışanı yaptı. Kocaeli çalışan insanları şehridir. Çalışan insanların şehri olduğu için Kocaeli’de çalışan insanları sever. Çalışan liderleri sever. Türkiye’nin en çalışkan siyasetçisi yi kimdir? Evet Recep Tayyip Erdoğan’dır” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN LOKOMOTİFİ KOCAELİ

Son olarak kürsüye çıkan Erdoğan sözlerine “Kocaeli, sanayinin merkezi Kocaeli, üretimin merkezi Kocaeli, Türkiye lokomotifi Kocaeli, Barışın kardeşliğin şehri Kocaeli, Maşallah Bugün yine çok farklısın bu gün yine tarih yazıyorsun Kocaeli” diyerek başladı. Erdoğan, “24 Haziran’da sandıkları patlamaya hazır mıyız Kocaeli?” dedi. Alanı dolduran on binler ise hep birlikte “hazırız” cevabını verdi.

ÇILGIN TÜRKLERDEN SONRA ÇILGIN KOCAELİ VAR

Konuşmalarına devam eden Erdoğan, “Bu gece malum Kadir Gecesi, Kadir Gecesi’nin birliğimize ve beraberliğimize vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Bugün bir kez daha bizleri kucakladığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Oruca, güneşe ve sıcağa rağmen burada toplandığınız için çok teşekkür ederim. Bugün çok başkasınız ya. Kocaeli çok başka bugün. Çılgın Türklerden sonra Çılgın Kocaeli var. ” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİMDE KOCAELİ’YE 4 KEZ GELDİK

Erdoğan, “Bana soruyorlar Cumhurbaşkanım sen yorulmaz mısınız diyorlar. Bende bu muhabbeti gördükten sonra yorulur muyum ya? Bu muhabbet bize yürüme aşkını veriyor. Bize güç veriyor. Sizlerden aldığımız ilhamla Türkiye kazan biz kepçe ülkemizi adım adım dolaşıyoruz. Kocaeli’ye en son gençlik kollarımız kongresi için gelmiştim. Referandum öncesine yine gelmiştim. Ondan önce 1.5 katrilyonluk yatırımın açılışını yapmıştık. Cumhurbaşkanlığı dönemimde tam 4 kez Kocaeli’de sizlerle buluştuk. Diğerlerinden böyle giden gelen var mı? Yok. Çünkü onların böyle derdi yok. Biz Kocaeli’yi çok iyi tanırız. Kocaeli’de bizi çok iyi tanır. Biz Kocaeli halkının hayallerini isteklerini biliyoruz” ifadelerinde bulundu.

BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA ÇOK ÇEKTİRDİNİZ

Konuşmalarına devam eden Erdoğan, “Biz siyaseti makam mevki için değil geride hayırla yad edilecek eserler bırakmak için yapıyoruz. 16 yıldır hiçbir ayrım yapmadan tüm Türkiye’ye hizmet götürüyoruz. Bugüne kadar ayrımcılıkla yol almadık. Bay Muharrem çıkmış açıklamalar yapıyor. Bay Kemal ne ki sen ne olasın? Sizin bu ülkede başörtülü kadınlarımıza ne çektirdiğimizi bilmiyor muyuz? Başörtülü kızlarımız okula gidemezdi. Siz aynı kafasınız sizde değişen bir şey yok. Ben İmam Hatip’e gidip öğretmenlik yaptım diyor. Yapsan ne yazar sen kendine bak kendine” ifadelerinde bulundu.

CHP’NİN DİKİLİ AĞACI YOK

Erdoğan, “Şimdi kafayı millet kırahathanelerine takmış. Şimdi bu kıraathane deyince kumarhane anlıyor. Bak Bay Kemal, Bay Muharrem kıraat okumaktır. Zeytinburnu’nda kıraathane açtık. Buraya çocuklar gelecek. 24 saat açık. İnterneti var. Yiyeceği içeceği var. Her şey ücretsiz. Sizin hayatınız böyle bir şey olmamış ki. Siz uçak fabrikasını kapatıp. Gaz ocağı fabrikasına çevirdiniz. CHP işte budur. Sizin bu ülkede dikili ağacınız yok. Ben inanıyorum ki 24 Haziran’da benim halkım ve benim vatandaşım bunlara dersini sandıkta verecektir” dedi.

BİZİ ANLAMAK İSTEYEN PROJELERİMİZE BAKSIN

Konuşmalarına devam eden Erdoğan, “Kocaeli’yi de, İstanbul’da olduğu gibi CHP’den aldık. Bakın Kocaeli ne hale geldi. Bunların olduğu şehirde modern bir şehir bulamazsınız. Biz yıkmanın durdurmanın değil. Daha iyisini daha kalitesinin kazandırmanın davasını güdüyoruz. Bunun için Kocaeli için Türkiye için vakit birlik vakti diyoruz. Vakit Kocaeli vakti diyoruz. Vakit Türkiye vakti diyoruz. Bizi gerçekten anlamak isteyen 81 vilayette kazandırdığımız projelere baksın” dedi.

KOCAELİ’YE ÜÇÜNCÜ ÜNİVERSİTE

Erdoğan, “Kocaeli, AKP siyasetinin sembol şehirlerinden biridir. 16 yılda Kocaeli’ye 24 katrilyon yatırım yaptık. Evlatlarımız en güzel şekilde eğitim alsın diye 9 bin 624 adet yeni derslik inşa ettik. Kocaeli Üniversitesi’ni yeni yatırımlarla daha da büyüttük. Gebze Teknik Üniversitesi’ni şehrimize kazandırdık. Şimdi üçüncü üniversiteyi kazandıracağız. Değerlendirmelerimizi yaptık. İnşallah üçünücü bir üniversiteyi Kocaeli’ye kazandıracağız. Eğitim, bilim, sanat bunlar bizde bizde. Tutturmuş ben fizik öğretmeniyim. İyi güzel. Ama fizik öğretmeni olman bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na hakaret etme hakkını vermez” dedi.

HADDİNİ BİL MUHARREM

Erdoğan, “Geçen akşam Kadıköy’de 15-20 bin kişiye ‘hırsız Tayyip’ diye slogan attırıyor. Bana bak Muharrem önce kendini bileceksiniz. Önce haddini bileceksin. Birileri çıkıyor külliyeye gitme. Senin genel başkanın kuzu geldi. Tutturmuşlar klozetler altınmış. Gelin bakın. Bizim altın klozetle ne işimiz var. Bunlarda cehalet var. Şimdi bunlar cesaretlerini de cehaletlerinden alıyorlar. Fakat farketmez ben halkıma ve milletime inanıyorum”dedi.

GEBZE’YE MİLLET BAHÇESİ

Erdoğan, “Kocaeli için 33 bin seyirci bir stadyum inşaat ettik. Kocaelispor’u süperlige çıkaramıyorsunuz. Bunu başarmanız lazım. Gebze Hünkar Çayırı’nın olduğu 400 dönümlük alanda millet bahçesini kuruyoruz. Seka Park’ta keyifle yürüyorsunuz biliyorum. Şimdi çoluğunuz çocuğunuzla birlikte millet bahçesine gideceksiniz. Yapmadılar bugüne kadar biz dert sahibiyiz yapıyoruz. Millet bahçesinin hemen yanına Kocaeli’ye yakışır bir cami inşa edeceğiz. Kocaeli’de böyle büyük bir cami yok. Şimdi Kocaeli’de yapacağız. Burada belediye başkanının işi çabuk tutması lazım” şeklinde konuştu.

KOCAELİ’YE PROJELER

Erdoğan, “TOKİ aracılığıyla Kocaeli’de 19 bin konutu hayata geçirdik. Kocaeli’nin bölünmüş yol uzunluğunu 2 bin 60 kilometreye çıkardık. Şehrimizi ilgilendiren diğer proje Kuzey Marmara Otoyolu’dur. Otoyolumuz 2020 yılında hizmete girecek. İzmit Kandıra Yolu-İzmit Otogar Köprülü Kavşağı projemiz var. Köprülü Kavşak yapıldı. Projenin tamamı 2 yıl içinde bitecek. Hızlı Tren hattımız Kocaeli’den geçiyor. Bunlar bunu yapabilir mi ? Çırağa bu işler teslim edilir mi?” şeklinde konuştu.

KOCAELİ’YE METRO GELİYOR

Kocaeli’de çiftlerimize 344 trilyon destek verdik. Kocaeli’de 255 bin vatandaşımız İŞKUR’la işe yerleştirdik. Kocaeli’de 5 teknokent, 95 AR-GE Merkezimiz ve 10 tasarım merkezimizi kurduk. Gebze-Darıca metrosu, Körfez, İzmit, Kartepe Metrosu gibi projelerimiz yakında hayata geçecek” ifadelerinde bulundu.

KOCAELİ HAZIR

Erdoğan konuşmasının sonunda “Kocaeli 24 Haziran’a hazırmısınız” diye sordu. Alanı dolduran on binlerce vatandaş hep birlikte “evet” cevabını verdi. Erdoğan ardından oy pusulasında oyların nasıl kullanacağını anlattı.

FETÖ AĞZIYLA KONUŞUYORLAR

Türkiye’de dikili ağacı olmayanlar gözlerini yatırımlara dikmişler. Bu ülkede 18 yıl boyunca Allah-u Ekber nidasını milletimize çok görenler. Şimdi yeni baskıları uygulamaya çalışıyorlar. Bunlar ezanı Türkçe okutanlar değil mi ? Bunlar bizim yatırımlarımızı, kurumlarımızı kapatmaktan bahsediyorlar. Ya şu cehalet bak ya? AFAD’ı kapatmak istiyorlar. Sen şimdi bütün işleri bitirdin de onları mı kapatacaksınız? Sen kimsin haddini bil. Bunlar FETÖ’nün ağızıyla konuşuyorlar. Bu aziz milletten 15 Temmuz’un rövanşını almak için uğraşıyorlar. Buna bu millet izin vermez.

DEMİRTAŞ İÇİN İDAM SLOGANLARI

Konuşmalarının devamında Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile ilgili konuşan Erdoğan,” Bu adam cezaevinde tutuklu. O kadar insanın canına kıydılar. Yasin Börü’nün annesine sormak lazım bu adamın aday olup olmamasını” dedi. Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından vatandaşlar “idam” sloganları attı. Erdoğan bunun üzerine her zaman dediğim gibi meclisten böyle bir tasarı gelirse ben bunu imzalarım” ifadelerinde bulundu. Ahmet HAZER / Selin BECER / Nuri AKÇAHARMAN