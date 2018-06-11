Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2

İlimizi U-17 Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden Kocaeli Güneşspor, Sakarya Grup Merkezi1. Kademe finalinde İstanbul Gürpınarspor ile Erenler Stadı’nda karşılaştı. Maç boyunca rakibinden daha iyi top oynayan ve oyunu kontrolünü elinde bulunduran ekibimiz rakibine 2-1 mağlup oldu ve İzmit’e üzgün döndü.

ÇOK BASİT BİR GOL YEDİK

Teknik adam Erhan Okurhastalığı nedeni ile hastanede kaldığından takımı Mehmet Tanrıverdi ve Cihan Özkul koordine etti. İlk yarıda Alptekin ile mutlak bir gol kaçıran Güneşspor, kalesinde pozisyon vermedi ve mücadelenin ilk 40 dakikası 0-0 sona eren erdi. İkinci yarıda da her şey Güneşspor’un kontrolünde devam ederken Yeşil Siyahlılar 58. dakikada çok kötü bir gol yedi. Kaleci ile savunma arasındaki iletişim kaybı nedeni ile top kornere çıktı. Kullanılan kornerde kaleci Muhammed Topu kontrol edemedi. Boşta kalan topu Asım önünde buldu ve yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. (0-1)

ALPTEKİN VE DOĞUKAN ÇERÇEVEYİ BULAMADI

Golden sonra tüm hatları ile rakibine yüklenen Güneşspor, Alptekin ve Doğukan ile inanılmaz iki gol kaçırdı. Uzatmaların ikinci dakikasında savunmayı dengesiz yakalayan Gürpınar’da oyuna sonradan giren Cafer sol çaprazdan topu ikinci kez Güneşspor ağlarına gönderdi. (0-2) Uzatmaların 4. dakikasında Alptekin duran top sonrası farkı 1’e indirse de kalan süre Kocaeli Güneşspor için yeterli olmadı ve temsilcimiz mücadeleyi 2-1’lik skorla kaybetti. Erdem ÖVÜÇ – SAKARYA