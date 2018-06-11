Bu sabah açıklandı: İşte dünyanın kapış kapış giden, en çok satan telefonları...
Bugün 11:52 TSİ
İşte bu yılın en çok satan telefonları!
10
Samsung Galaxy J7 5.2 milyon sattı
9
iPhone 6 5.6 milyon sattı
8
iPhone 7 5.8 milyon sattı
7
Samsung Galaxy S9 7.2 milyon sattı
6
Samsung Galaxy On5 (2016) 7.2 milyon sattı
5
Samsung Galaxy S9 Plus 7.4 milyon sattı
4
iPhone 8 Plus 8 milyon sattı
3
Samsung Galaxy Grand Prime Plus 8.3 milyon sattı
2
iPhone 8 8.5 milyon sattı
1
iPhone X 12.7 milyon sattı (Dünyanın en çok satan telefonu)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz