Kocaeli protokolü hep bir yerde...

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi işbirliği ile geleneksel olarak düzenlenen Kent Bayramlaşması’nın 29’uncusu, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kokteyl ortamında müzik dinletisi ile başlayan törende ‘Hoş geldin’ ikramı olarak karışık çerez ve lokum sunuldu. Törende MAP Hoytag Folklor ekibinin gösterisiyle bayram coşkusu yaşandı.

KENT PROTOKOLÜ AKIN ETTİ

Bayramlaşma programına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nihat Ergün, AKP Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Zeki Aygün, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, AKP İl Başkanvekili Abdullah Eryarsoy, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, milletvekili adayları, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“BİRLİK İÇİNDE YAŞAMALIYIZ”

İlk konuşmayı yapan Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, “29uncusunu düzenlediğimiz kent bayramlaşmasına hoşgeldiniz. Burası Türkiye’ye örnektir ve tektir. Bu birlikteliğimizin daim olmasını diliyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak güçlü olmak zorundayız. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için birlik içinde yaşamalıyız” dedi.

“CENNET GİBİ ÜLKEDE YAŞIYORUZ”

Bayramın barış, kardeşlik getirmesi temennisinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da, bayramları anlamlı kılanın büyükleri, şehitleri, gazileri, garipleri ve hastaları unutmamak olduğunu ifade ederek, “Bayramlar sevinç günüdür, paylaşma günüdür. Bizim medeniyetimiz kardeşlik, iyi niyet medeniyetidir. Büyüklerimiz, komşularımızı, şehit ailelerimizi mutlaka ziyaret etmeliyiz. Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Fırsat buldukça bayram münasebetiyle ziyaretlerde bulunmak gerek. Bayramın gerçek anlamı budur” dedi.

“HEYECANI SİZLERLE PAYLAŞMAKTAN MUTLUYUM”

Bayramı ruhuyla yaşayıp barışı kuvvetlendirmeye vesile olacak şekilde kutlandığını dile getiren Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Bayram heyecanımı sizlerle paylaşmaktan mutluyum. Bu önemli günleri en iyi şekilde değerlendirmek birlik ve beraberlik için şarttır. Bu özel günde şehitlerimizi rahmetle, gazilerimize de şükranla anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“BU BİRLİKTELİK BAKİ OLSUN”

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise, “Ramazan sabır ayı, meşakkatli ayı, nefsine hakim olma ayı, paylaşma ayıdır. Bunun mükafatı da bayramdır. Ramazan Bayramı bizim için ayrı bir sevinç ifade eder. Böylesine kutlu bir ayı geride bıraktık. Rabbim nice bayramlara erişmemizi nasip eylesin. Bu şehre hizmet etmek de her birimiz için ayrı bir onur. Nerede doğduğumuzun hiç önemi yok. hepimiz Kocaeliliyiz. Her kim bu bilincin dışına çıkarsa bu şehre ihanet eder. Hep birlikte birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bu şehir için birlikte mücadele edeceğiz. Belli ortak paydalar hepimiz için bağlayıcı olacak. Allah yar ve yardımcımız olsun. 29’uncu kez bir aradayız. Bu birliktelik baki olsun ” diye konuştu. Selin BECER